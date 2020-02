Beat amplía su oferta y llegará a dos nuevas ciudades de Colombia

La compañía griega indicó, además, que desde el 29 de febrero lanzará un nuevo servicio en Bogotá denominado Plus.

Beat anunció en las últimas horas que sumará dos ciudades más a su operación. Se trata de Ibagué y Pereira, que se unen a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, lugares en las que ya tenía presencia.



La compañía griega indicó, además, que desde el 29 de febrero lanzará un nuevo servicio en Bogotá denominado Plus. Este ofrecerá camionetas tipo SUV de modelos 2011 con el fin de brindar más espacio y comodidad a sus pasajeros.



El nuevo servicio Plus también tendrá conductores con calificaciones de 4.7. Según la compañía, a la fecha más de 4.000 conductores se encontrarán disponible para suplir la demanda local.



El servicio plus tendrá una tarifa mínima de $6.700. De acuerdo con Beat, para los conductores, el servicio representará un aumento de 60% en sus ganancias por viaje.