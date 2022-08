Así ha mitigado Beat el impacto de la situación económica actual

En entrevista con Portafolio, Anne Richard, gerente general de Beat Colombia, contó los cambios que ha tenido que afrontar la compañía por la situación global actual y los planes que vienen a futuro.



¿Qué cambios ha tenido la compañía frente a la situación económica?



El conductor ahora tiene con nosotros una serie de beneficios, no solo en términos económicos, los cuales lo favorecen a él y su familia. En cuanto a los pasajeros, buscamos que se sientan seguros, cómodos, y adicionalmente, que utilicen la opción de movilidad que mejor se ajuste a sus circunstancias y ocasiones.



A través de un esquema de ganancias más eficiente, hemos logrado que los usuarios conductores ganen 27% más por la plataforma en comparación con lo que ganaban en 2021, y con un portafolio de servicios más amplio para que haya suficientes opciones de movilidad para todos los pasajeros.



¿Cómo la inflación les ha tocado a ustedes y sus socios conductores?



Un ejemplo de cómo nos impacta y cómo hemos dado respuesta está relacionado al costo que asumen los usuarios conductores frente al mantenimiento de sus carros.

Según datos de Fenalco, el costo mensual de mantener un vehículo en 2022 ronda los $350.000; incluyendo gastos como el Soat, revisión técnico mecánica y un impuesto equivalente al 1,5 del precio del carro. Sumado a esto, el alza en el precio de la gasolina y en algunos casos los parqueaderos, inevitablemente afectan a los conductores.



Entendiendo todos los gastos adyacentes a un auto, Beat ha trabajado en la consecución de alianzas estratégicas que procuren disminuir el impacto de estos gastos. Así, hemos logrado tener alianzas con R5 y Peláez Hermanos.



¿Cómo es la alianza?



Gracias a R5, los usuarios conductores que coticen y compren su Soat con ellos, tendrán un bono de $25.000 y un bono de $100.000 para hacer mercado, y con Peláez Hermanos, todos los usuarios conductores tendrán descuentos en baterías, domicilios y servicio técnico de su auto.



¿Cómo han visto el aumento del combustible y la decisión de subirla?



Evidentemente es un tema que nos interesa, especialmente porque afecta a todos los usuarios conductores, por lo que para contrarrestar este aumento, hemos cerrado una alianza con Combuscol, con la que los conductores podrán acceder a descuentos en el galón de gasolina al tanquear sus vehículos, logrando un ahorro de aproximadamente $120.000 al mes. Aunque es claro el impacto que tiene este aumento sobre nosotros y los usuarios conductores, no podemos olvidar a Beat Zero, una categoría con camionetas 100% eléctricas, las cuales buscan aumentar el acceso de la movilidad eléctrica en Bogotá.



¿Qué estrategias orientadas a los conductores están implementando?



En Beat realizamos un análisis de su situación laboral, en donde descubrimos que más del 50% son independientes o no cuentan con actividades económicas adicionales, por lo que la aplicación es su principal fuente de ingresos.



Para la marca, que constantemente monitorea el IPC, el primer objetivo para ayudar a los conductores ha sido bajar nuestras tasas de servicio, que es el porcentaje que Beat se queda del valor total de cada servicio para que así los conductores generen más ganancias, con el fin de ajustar sus finanzas frente al contexto económico del país.

Sin embargo, no nos quedamos con solo aumentar sus ganancias, sino que creamos una zona de beneficios para ellos y sus familias.



¿Y sobre los pasajeros?



De cara a los usuarios pasajeros, Beat se renueva para que tengan más opciones de movilidad y se acomoden a las diferentes ocasiones de uso. Ahora las personas no solo cuentan con el servicio tradicional de Beat, ideal para el día a día, sino que la app se renueva con Beat Lite, una opción más económica, y Beat Zero, que opera bajo un modelo de negocios diferente con una flota de vehículos 100% eléctricos.



¿Cómo ve el cambio de gobierno para el panorama de movilidad compartida en Colombia?



Compartimos y celebramos la intención del Presidente Gustavo Petro de consolidar a Colombia como una sociedad del conocimiento y la tecnología.



Queremos contribuir con toda nuestra oferta de valor para lograr dicho objetivo de manera conjunta. Ejemplo de ello es nuestra plataforma, que le ha permitido generar ingresos adicionales a más de 300.000 personas y le ha ayudado a movilizarse eficientemente a más de 4 millones de habitantes.



¿Qué ha pasado con la reglamentación de plataformas?



El momento trascendental de Colombia, nos llama como sociedad a replantear la manera como tradicionalmente se han abordado los desafíos sociales. Nos hemos dado cuenta que la tecnología y la innovación son imparables, y que además, son necesarias para el desarrollo de los países.



En ese orden, se necesitan reglas de juego claras que impulsen aún más el potencial de la economía digital. El país está en deuda con generar certidumbre jurídica para las plataformas de movilidad y esperamos que el nuevo gobierno construya de la mano del Congreso y los actores del ecosistema, una regulación inteligente centrada en los ciudadanos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

PORTAFOLIO