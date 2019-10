Bebidas sin azúcar y nuevos productos impulsan ventas de Coca Cola

Coca Cola superó el viernes las expectativas de Wall Street de ventas trimestrales, impulsado por la demanda de sus bebidas de soda sin azúcar y de su producto Coca Cola Plus Coffee.



Los ingresos operativos netos ascendieron un 8,3%, a 9.510 millones de dólares, en el tercer trimestre que terminó el 27 de septiembre, por encima de las estimaciones promedio de los analistas de una facturación de 9.430 millones de dólares, de acuerdo a datos de IBES provistos por Refinitiv.



(La fórmula de Coca Cola para crecer en cada mercado)

Las ventas orgánicas, que excluyen el impacto de fluctuaciones cambiarias, adquisiciones y desinversiones, ascendieron 5% durante el trimestre, por encima de las estimaciones de analistas de un alza de 4,3%, de acuerdo a cinco analistas encuestados por Refinitiv.



Las acciones de la compañía con sede en Atlanta, Estados Unidos, subían 2% antes de la apertura de mercado, con un alza acumulada de 14% en lo que va del año. "Estamos muy impresionados con los resultados mejores a lo previsto de Coca Cola", dijo Bonnie Herzog, analista de Wells Fargo.



La compañía también dijo que ahora espera que sus ventas orgánicas para todo el año crezcan al menos un 5%, desde su previsión anterior de solo 5%.



En general, los ingresos aumentaron un 8,3% a 9.510 millones de dólares en el tercer trimestre que finalizó el 27 de septiembre, por encima de las proyecciones de analistas de 9.430 millones de dólares, según los datos de IBES de Refinitiv. Excluyendo ítems extraordinarios, Coca Cola ganó 56 centavos de dólar por acción en el trimestre, en línea con las previsiones del mercado.



NUEVOS LANZAMIENTOS



La menor demanda de sodas azucaradas ha forzado a las dos mayores fabricantes de bebidas del mundo -Coca Cola y PepsiCo Inc- a lanzar nuevos refrescos bajos en endulzantes procesados y a diversificarse a productos percibidos como más saludables, como los cafés, tés y aguas embotelladas para elevar su facturación.



(La revolución de Pepsi para vender agua envasada)



En efecto, Coca Cola ha estado desplegando nuevos productos como el Coca Cola Plus Coffee, una mezcla de su famosa bebida soda con café que fue lanzada en más de 20 mercados, además de refrescos en envases más pequeños y de elevado margen que están llamando la atención de consumidores más preocupados por su salud.



Lea también: Coca-Cola vuelve a la moda del envase retornable.



La compañía estadounidense introducirá también Coca Cola Energy, su primera bebida energética que llevará la marca Coke, a nivel local, y el año pasado decidió expandir su negocio del café con la compra multimillonaria de Costa Coffee, una compañía con sede en Reino Unido.



Los volúmenes de bebidas gasificadas subieron un 2% en el trimestre, impulsadas por un crecimiento porcentual de doble dígito de Coca-Cola Zero Sugar y Sprite en Norteamérica.



Reuters