Beer Pub evalúa ir a España y lanza nuevo bar de coctelería

Archivo particular

Beer Pub, con un camino recorrido de 14 años en el mundo de la cerveza artesanal, incursiona en los bares de coctelería y analiza la posibilidad de abrir uno de sus locales de cerveza artesanal en Madrid.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Así lo anuncia, Arturo Barrios, su gerente general, quien en la próxima edición de Expobar, tendrá un reconocimiento por su trayectoria en el sector.



¿Cuánto lleva la cadena?

​

Beer Pub tiene 14 años de fundada, abrimos nuestro primer local el 2 de septiembre del 2009, en el centro comercial Gran Estación, de Bogotá. Sigue abierto y ha sido el más exitoso de la marca.



De ahí arrancó el crecimiento y pudimos ver que era un negocio sólido.



¿Y cómo ha evolucionado?

Entramos a la pandemia con 25 locales abiertos en 7 ciudades, pero luego de la crisis sanitaria hubo una filtración y reabrimos con 18 locales en 3 ciudades. Luego hicimos otro cambio que fue eliminar las franquicias que creamos en el 2014. Hoy estamos enfocados en la operación directa.



¿Y entonces cuántos puntos tienen?

​

Tenemos 10 locales en Bogotá (9) y Villavicencio (1). Y lanzamos este año una nueva marca. Nuestro fuerte es la cerveza artesanal y queríamos incursionar más en bares de coctelería y destilados y abrimos este año Irati, en el centro comercial Mallplaza NQS en Bogotá y hasta el momento ha tenido excelentes resultados.



¿Producen la cerveza?

​

Tenemos una alianza con 3 Cordilleras, una de las cervecerías artesanales más grandes y más antiguas que hay en Colombia. Con ellos hemos desarrollado la producción de nuestra cerveza. Operamos bajo maquila.



¿Cómo innovan en la oferta?

​

Con 3 Cordilleras desarrollamos las cervezas ‘blend’ que son una tendencia mundial, muy similar a lo que pasa en los whiskys. Generamos una nueva cerveza ‘blend’ que tiene 6 variedades. También hemos desarrollado coctelería con cerveza, estamos lanzando cervezas con ginebra. Es una línea que ha pegado.



(Vea: Club Colombia trae de vuelta su cerveza edición Oktoberfest).



El 55% del negocio, en ventas, es la cerveza artesanaly hemos posicionado la oferta en alimentos, que es del 25%. Y el resto, lo tiene la coctelería y otros licores, y el merchandising de la marca.



¿Cuánto vendieron el año pasado y cuánto esperan para el 2023?

​

En el 2022 vendimos $18.000 millones y para este la proyección es de $21.000 millones.



¿Cuál es el plan para el 2024?

​

Vamos a estar concentrados en Bogotá, que tiene mucho para dar de parte nuestra.

La idea es como mínimo, tener una nueva sede de Irati que es un nuevo concepto y una nueva sucursal de Beer en la capital.



En el primer semestre vamos a explorar unas posibilidades de negocio que hay en España, en una asociación en la que nosotros ponemos todo el conocimiento de la marca y parte la inversión para generar un local en Madrid. Digamos que hasta ahora está en estudios y negociaciones.

Arturo Barrios, gerente de Beer.



¿Contemplan volver a otras ciudades del país?

​

No, por ahora nos concentraremos en Bogotá.



¿Cómo es el flujo de visitantes?

​

Nosotros tenemos cerca de 26.000 clientes mensuales a los ‘territorios’, como llamamos los puntos, y a la mayoría de los clientes les hacemos una pequeña cata en la que le mostramos las bondades de la cerveza artesanal y las diferencias con la industrial que es con la que hemos crecido todos. Si la persona conoce su origen, sus características y cómo se produce, la podrá disfrutar mucho más.



(Vea: 'Top' 10: las marcas de cerveza más valiosas del mercado en 2023).



¿En volumen, cuánta cerveza comercializan?

​

Nosotros estamos alrededor de 5.000 hectolitros de cerveza al año.



¿Cómo le va al negocio frente a la desaceleración de la economía y la caída del comercio?

​

Después de pandemia vino un efecto positivo porque el 2022 y el 2021 fueron muy positivos para nosotros.



Este año volvió la curva normal de ventas con un nivel de ingresos buenas. En este segundo semestre, en septiembre y en octubre un nivel de baja en ventas pero los otros meses se ha comportado muy bien.



Creo que el entretenimiento y la idea de disfrutar cambió con la pandemia y nos ha beneficiada.



¿Cómo estará diciembre?

​

Creo que va a ser un buen mes, no creo que alcancemos los niveles del año pasado que ha sido el mejor de la historia de la compañía, pero tengo la expectativa de que en noviembre vamos a dar un buen paso hacia adelante y vamos a estar en un 15% por encima de octubre y diciembre va a tener un buen comportamiento.



¿Cómo está actualmente el mercado de la cerveza artesanal?

​

Hoy en día hay más de 150 productores de cerveza artesanal. No es un negocio fácil porque el producto es más costoso.



La barrera de precio es imposible subsanar porque mientras que la producción de un cerveza industrial en grandes volúmenes puede durar 8 horas, la artesanal puede durar 15 días en todo el proceso de maduración con cantidades más pequeñas.



Las proyección de crecimiento para la cerveza artesanal en Colombia son optimistas, con la expectativa de aumentar su participación en el mercado del 0,46% actual y se busca triplicarla en los próximos 3 años con una visión futura de alcanzar más del 5% del mercado total.



Esto se debe al crecimiento de la cultura cervecera en el país y al aumento en la disponibilidad de producto en canales como el comercio electrónico y la distribución.



(Vea: Ya está disponible en el mercado la cerveza Andinita: ¿cuánto cuesta?).



OTRAS TAREAS DE LA CADENA

¿Cuál es la generación de empleo y el trabajo de sostenibilidad?

Actualmente, generamos 140 puestos de trabajo. En responsabilidad, a fin de año hacemos selección de fundaciones para ayudar y que tengan una obra social representativa.



Y en materia de sostenibilidad, el ciento por ciento d el aceite y del vidrio que se genera en los locales es reciclado, lo llevamos a nuestro centro de acopio para que lo aprovechen las empresas especializadas.



Beer se prepara participar en la Feria Expobar de Asobares. La marca espera que en esta feria los asistentes conozcan más acerca de sus productos y la experiencia que ofrece a sus clientes.



(Vea: El nuevo sistema de Reino Unido para gravar las bebidas alcohólicas).



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio