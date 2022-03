Betterfly buscará invertir US$20 millones en el país

Uno de los invitados especiales al evento Expo Bic, que se realizará los días 5,6 y 7 de abril en el Centro de Convenciones Ágora en Bogotá, es el chileno Eduardo della Maggiora, fundador y CEO de Betterfly.

De acuerdo con el empresario, este unicornio social y de bienestar, enfocado en empresas, llegará próximamente al país, con una inversión que superaría los US$20 millones.



“Colombia es un mercados que se ha destacado en lo Bic (Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo) porque las empresas ponen el propósito social en el centro de las organizaciones. Ya contamos con un equipo local y queremos crecer. Vamos a invertir un poco más de US$20 millones en nuestro primer año en el país y esperamos trabajar con muchas empresas”, comenta Della Maggiora.



El modelo de esta startup, que opera en Chile y Brasil, se centra en entregarle a los equipos humanos de las organizaciones, sin importar su tamaño, un paquete de herramientas digitales que se enfocan en lo social, financiero y en el bienestar, todo bajo una plataforma de suscripción, “al mejor estilo de Netflix”.



“En lo financiero entregamos, por ejemplo, un seguro de vida que no discrimina edad. Además, la plataforma incluye telemedicia, soporte psicológico, una aplicación de fitness, una app de meditación, entre otros cursos. En nuestro modelo, la empresa paga un fee, que pude ser desde US$4, por colaborador al mes y no tiene costo para el usuario final”, explica el CEO de Betterfly.



Cabe destacar que la plataforma incluye una moneda, el bettercoin que puede ser usada por las personas para realizar donaciones, ayudar a plantar árboles o ayudar a una comunidad.



“Las empresas también reciben un informe en el cual pueden ver el impacto positivo que sus colaboradores están teniendo con el medio ambiente”.



Y es que después de cuatro años de creada la empresa, y de recibir “ese viento de cola por parte de la pandemia”, della Maggiora afirma que se viene un plan robusto de expansión por Latinoamérica.



“Cuando tomamos la decisión de arrancar hace ya cuatro años atrás no era tradicional poner el propósito social al frente de un emprendimiento, pero decidimos apostar por este sueño. Hoy día tenemos a más de 3.000 empresas que están empleado la plataforma. La meta es seguir creciendo por toda la región y llegar a países como México, Ecuador, Perú y Argentina en los próximos meses. En 2023, el plan es abrir en Centro América, Estados Unidos y España”, dice.



