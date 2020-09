BigPass ofrece los códigos QR como solución de pagos

La compañía BigPass Edenred decidió acelerar el proceso de digitalización por la crisis sanitaria y a los usuarios de los beneficios empresariales les ofrece la posibilidad de hacerlos efectivos con códigos QR. La estrategia la explica su gerente general, Camilo Borda.



¿La estrategia de digitalización es global?



Todo el grupo ha trabajado en esto, pero la pandemia ha hecho que se acelere. Esto que estamos lanzando para Colombia que es la posibilidad de hacer pagos con códigos QR, no está en todos los países donde operamos. Solo en algunos, en varios de Europa, y en la región, en México y en Brasil.



¿Y lo que se hará en el país es parte de la inversión que harán?



Sí. Nosotros estamos preparando todas nuestras inversiones en los próximos tres años. En este 2020, el esfuerzo es en una transformación tecnológica muy fuerte y esto tendrá una continuidad. Pagos QR es uno de los pasos que estamos dando. Igualmente, estamos haciendo modernización de nuestras páginas web, en la parte que tiene que ver con clientes, transacciones y autogestión.



También estamos con un marketplace que nosotros llamamos un portal de compra express. Además, pagos QR está dentro de una renovada aplicación móvil. Todo esto está en el contexto de transformación digital que el mundo entero está viviendo, pero nosotros queremos impulsarla a raíz de la pandemia. Antes, de la pandemia nos preparamos para hacer esto en Colombia, pero ahora lo hemos acelerado.



¿Por qué?



Por muchas razones. Por ejemplo, pagos QR nos ayuda a ser una herramienta que ayuda a evitar la transmisión del virus, en vista de que son transacciones sin contacto.



Nuestras soluciones tienen tres grandes actores: nuestros clientes que son los que compran las soluciones para los empleados o usuarios que son los otros actores y, por último, los comercios donde se consume y que son las grandes cadenas, los restaurantes y las estaciones de servicio, por ejemplo. Todo esto sucede sin contacto.



Creo que es una forma de estar alineados con lo que está sucediendo en sector financiero y una manera de combatir la pandemia y contribuir a bajar la velocidad de contagio. Por otro lado, creo que está es una oportunidad para Colombia. Lo primero es que la empresa puede tener unos ahorros como lo permite la ley colombiana. Luego, el empleado también puede tener algo de flujo de caja. Y también ayuda a la reactivación de los restaurantes y de las estaciones de servicio porque garantizamos que las soluciones se consuman en esos sitios.



¿El pago QR se está usando?

Oficialmente, somos la primera empresa de beneficios a empleados en lanzar la solución. Es una realidad, en la primera semana hubo más de 50.000 usuarios que descargaron la nueva aplicación y más de 340 comercios en los que hubo transacciones y está disponible para todo el país, inicialmente por la red de Cre- dibanco y próximamente estará habilitado con Redeban, para que en todo el país se pueda hacer uso de este beneficio.



¿Cuál es la cobertura de ustedes?



Grandes empresas del sector financiero, asegurador, oil & gas, prácticamente los principales jugadores son clientes nuestros. Tenemos entre 65.000 y 70.000 comercios vinculados, incluso los ‘hard discounts’ reciben nuestras soluciones y contamos con más de 400.000 usuarios.



¿La migración a esta tecnología es voluntaria?



El usuario tendrá la opción de usar la tarjeta y el código QR. Históricamente en Colombia, este tipo de soluciones se habían dado en papel. En el 2019 habíamos cerrado nuestra operación con 65% de las transacciones a través de una tarjeta y 35% en papel.



Hoy llegamos en un 80% a la tarjeta o al Código QR y solo 20% por el medio tradicional. Es una migración paulatina que se está dando por la propia realidad y que la pandemia la empuja con más fuerza. Vemos que las empresas del sector privado, en su mayoría adoptaron todos los medios digitales. Creemos que falta acompañar el proceso en el sector público.



¿Cómo esperan terminar el 2020?



Este ha sido un año retador. Tenemos mucha esperanza en lo que pase desde este mes con la reactivación de los diferentes sectores de la economía vamos a tener un año, en el que al menos, cerremos al mismo nivel del 2019.



No estamos estimando decrecer. De paso, hago una invitación a los colombianos para que acatemos lo que sugieren las autoridades porque sería terrible volver a un confinamientos. Si aplicamos un aislamiento responsable cada uno de nosotros vamos a controlar el coronavirus y a facilitar que la economía mejore y eso nos conviene a todos, en general.



¿Cuál es la importancia del mercado colombiano para la compañía?



Latinoamérica es entre el 30% y 35% de la operación y Colombia está a lado de grandes mercados como Brasil, México y Argentina. Al grupo Edenred poco se conoce acá, pero está en 46 países y esperamos ser número uno en innovación y en soluciones palpables para el usuario, el cliente y el comercio. Traeremos más lanzamientos.



¿Notan menos usuarios, en línea con más desempleo?



Definitivamente no somos ajenos a lo que está pasando en el país.

El desempleo es algo que está directamente relacionado con nuestro negocio. Claramente, lo que vemos es que donde hay reducción de personal, nos vemos afectamos.



El impacto ha sido en las grandes y pequeñas empresas y esa es una oportunidad para decir que este sector también tiene posibilidades de hacer uso de esa solución, porque les puede ayudar a tener menor valor en su gasto de nómina - en este escenario la empresa no incurre en prestaciones sociales sobre este beneficio- , ayuda a los trabajadores a tener un mayor flujo de caja y, en general, ayuda a la reactivación económica en restaurantes, por ejemplo.