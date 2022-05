‘Bimbo Colombia se convirtió en un ‘hub’ de innovación’

Si bien la pandemia cambió muchos hábitos de consumo, marcas tradicionales como Bimbo siguen apostando por mantenerse presente en las mesas de los colombianos, gracias a su modelo de innovación, que incluye desarrollos de nuevos productos.



En entrevista con Portafolio, Francisco Fuente, gerente general de Bimbo Colombia, habló sobre cómo le ha ido a las líneas locales Vital y Artesano en los países en donde se comercializan. Por otro lado, destacó el impacto de la inflación en los insumos.



¿Cuál es el balance que puede realizar de las operaciones en este primer trimestre?



Es un balance positivo y no solo me quiero referir a este primer trimestre, también quiero destacar el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos tres años. Venimos creciendo a una tasa a doble digito en Colombia y eso es apalancado por el buen desempeño que han tenido nuestras marcas y productos.



Cabe destacar que estos buenos resultados del Grupo Bimbo no son solo en este país, sino a nivel global, lo que nos permite ratificar nuestro propósito que es alimentar a un mundo mejor. Continuamos con nuestros proyectos y planes de negocio, que no solo se enfocan en hacer crecer los ingresos de la compañía, sino también por crecer en temas de tecnología y de empleo.



¿Como le ha ido a la compañía con la reactivación económica?



Nuestra misión es entregar productos deliciosos y nutritivos, ese es el norte. Entonces esta reactivación que han tenido los diferentes sectores, como es el retorno de los niños y niñas a las escuelas; la reapertura de muchas cadenas de alimentos, restaurantes y hoteles, nos está permitiendo cumplir con ese objetivo.



Estamos en esa reactivación y seguimos a acompañando esa recuperación de Colombia.



¿Cómo han venido sorteando la inflación y el alza de materias primas?



Este es un tema global que repercute en diferentes geografías, y para la empresa ha sido un reto reacomodar nuestro portafolio. Tenemos que mirar esos insumos que se han encarecido en cómo los transformamos en mejorares productos para seguir atendiendo a nuestros consumidores.



Entonces, contamos con un portafolio amplio que se ha tenido que balancear para que la transformación de esos ingredientes permita tener productos deliciosos con la más alta calidad y que nos permita ser competitivo frente a nuestros consumidores. Igualmente, también ha sido un trabajo de gestionar nuestros gastos y de tener mejores productividades.



Francisco Fuente, gerente general de Bimbo en Colombia.

¿Cómo ha sido el trabajo de innovación de Bimbo?



Bimbo Colombia se ha convertido en un hub de innovación, no solo para la región, sino para todo el Grupo Bimbo. Y esto lo hemos hecho con talento nacional, logrando desarrollar marcas exitosas que hoy tienen un alcance global como son los productos Vital y Artesano, que hoy representan ventas anuales de más de US$500 millones en más de 20 países en donde hacen presencia.



Esas marcas se desarrollaron aquí en Colombia y la verdad es un orgullo decirlo, hemos logrado impactar con estos productos en otras geografías en donde el Grupo tiene presencia.



¿Cuál ha sido el proceso de crear nuevos productos?



En los últimos años, hemos robustecido nuestro modelo de innovación, generado acciones que permitan en entender las necesidades de nuestros consumidores. Este modelo tiene diferentes etapas: primero es el entendimiento, luego se pasa a la prueba en los laboratorios que tenemos en Colombia, después se llega al producto, para que al final un panel de consumidores pruebe esos desarrollos; es en esa etapa en donde se valida el producto para que así pueda ser llevado a una línea productiva.



Recientemente sacamos la marca Pa' Mi gente, esa línea es un desarrollo local con gustos y sabores colombianos como es el pan de abono, las arepas y que tienen todo el potencial de llegar a otros países.



¿Cómo ha cambiado el consumidor?



Sin duda hubo un impacto después de la pandemia, el consumidor se acostumbró durante ese tiempo a preparar sus productos en casa, a comer más saludable y nosotros pudimos entender esas necesidades y tenemos productos que favorecen esa nueva forma de comer. Por ejemplo, tenemos una línea congelada que es Bimbo del Hogar, esta marca nació con la pandemia porque nuestros consumidores en el confinamiento querían un pan recién horneado.



¿Se vienen nuevos lanzamientos?



Sí, la innovación nos representa el 10% de nuestras ventas y parece un número menor, pero no lo es. Para Bimbo la innovación está en el ADN. Seguiremos trabajando en nuestro modelo de innovación para fortalecer marcas, por ejemplo hace poco presentamos la tortilla 0% grasa y 0% azúcar que es muy importante para el consumidor.

