Productos de calidad, la respuesta de Bimbo al alza de precios

En Colombia, Grupo Bimbo hace frente a los altos costos de los insumos, especialmente, la harina, con estrategias que apuntan a ofrecer productos de mayor calidad a los consumidores que están restringidos en el gasto.



Así lo afirma Marcela España, vicepresidenta de Marketing de Grupo Bimbo. La directiva anuncia también un programa de apoyo al fútbol femenino.



¿Cómo arranca el año?



Inicia de buena manera con muchas expectativas en función de lo que suceda con la economía del país, con el desempeño del gasto de los hogares, dada una inflación que está muy alta y que ha restringido algunas categorías del consumo masivo.



Hay muchos retos, pero también con muchas oportunidades, especialmente, de agregar valor.



En una economía en la que no tenemos más remedio que hacer incremento de precios lo relevante es que tengamos la responsabilidad de acompañarlo con una oferta de calidad y beneficios para los consumidores.

¿Han sacrificado márgenes?



Sí, así es. Como sabemos, la inflación de alimentos está por encima de la general y para nosotros también la inflación interna ha estado más arriba de lo que hemos incrementado en precios en búsqueda de no abandonar a los consumidores porque esto golpea el bolsillo de todos y nos incluimos nosotros como compañía.



Los que lideramos y gestionamos el negocio somos consumidores y hemos sentido el golpe que puede tener la economía de cada uno de nuestros hogares.



¿Qué tipo de ajustes han hecho?



Lo estamos haciendo desde dos perspectivas. Por un lado, sumarle mayor valor agregado a los productos. En los panes, en especial, teniendo mejoras en su perfil nutricional, más granos enteros, más beneficios asociados a la salud.



También a través de marcas locales regionales buscamos tener un ajuste para que sigan siendo panes de buena calidad pero que se ajusten a las expectativas de los consumidores de bajos ingresos con productos de más rendimiento, más tajadas y mayor relación costo/ beneficio.

¿La gente prefiere ir a las tiendas a comprar?



Los consumidores se han vuelto cada vez más ‘multicanal’. Son muy programados en sus compras, lo hacen de una manera muy inteligente para buscar conveniencia, no solamente de cercanía, sino también de precio. Entonces asisten a los distintos formatos, dependiendo de su misión de compra. Por ejemplo, el autoservicio sigue siendo un canal en donde se abastecen para las compras del mes, la tienda es donde se da un reabastecimiento o una compra más corta.



¿En vista de que el pan de la panadería ha subido se ha favorecido al industrial?

En realidad ese aumento está dado por el incremento en el precio de la harina, por lo tanto se afecta el pan de panadería y el de las industrias más grandes. La gente tal vez ha sentido el impacto en el primero porque son unidades más chicas y de desembolso más bajo. El crecimiento no se está dando necesariamente por una migración hacia el empacado. La gente cuando quiere pan de panadería lo quiere fresco, para el día.



Cuando compra empacados como los de nosotros piensa en la conveniencia y la practicidad.

¿Han notado algún efecto por los etiquetados?

Ya tenemos nuestros productos con el nuevo etiquetado. En la mayoría de nuestras marcas los panes no tienen sellos, hemos trabajado muy fuerte para que tengamos recetas con perfiles nutricionales y hay categorías que son más indulgentes, que tienen sellos, pero el consumidor ya lo sabía y no es una sorpresa.



Aún no hemos visto un efecto, han pasado solamente tres semanas y es temprano para dar una conclusión.



¿En que consiste el apoyo de la marca al fútbol femenino?



Nos enorgullece vincularnos al fútbol femenino y anunciar que hemos llegado a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona para ser el patrocinador de su primer equipo femenino. Queremos dar un mensaje de equidad desde la nutrición, desde los hábitos saludables y además promover la construcción de valores personales y sociales. Compartimos con el club los mismos valores.

¿Cómo se materializa en el país?



Nosotros, en Latinoamérica Centro estamos en 9 países, incluido Colombia. En cada país queremos apoyar a equipos de escuelas locales cercanas a nuestras plantas de producción a través de los tres pilares: nutritivo, deportivo y de valores. La idea es apoyar a 1.600 niñas de 9 a 14 años.



En Colombia, el primer apoyo lo tendremos con el Instituto de Deportes de Tenjo. Esperamos contribuir en 6 escuelas y aproximadamente 600 niñas.

¿En un futuro evaluarían el tema del patrocinio a la selección nacional femenina?



Este es el inicio del Grupo Bimbo, no en el fútbol porque ya tenemos un recorrido interesante en México, sino de acercamiento de apoyo a este deporte para las mujeres. Si hoy se le da un alcance global a través del Barcelona, y local con las escuelas, por supuesto que en un futuro tendría todo el sentido que contempláramos el apoyo a la Selección.



CONSTANZA GÓMEZ

PERIODISTA PORTAFOLIO