Bionutrec cierra primer semestre con lanzamiento de Bionutrec Inmufort

Pese a la crisis económica que golpeó directamente a las diferentes industrias, Bionutrec, laboratorio colombiano pionero en la producción de suplementos probióticos y alimentos funcionales, presentó grandes resultados durante el primer semestre de 2021.



Bionutrec, compañía ubicada en el Valle del Cauca, nació de la alianza entre JGB y el Grupo Carval, para posicionarse como el laboratorio pionero en innovación de suplementos probióticos en el país. “Actualmente somos la única empresa colombiana que desarrolla, fabrica y comercializa suplementos probióticos en el mercado nacional. Nuestro principal objetivo es contribuir al bienestar y salud de los colombianos y ser la compañía referente en educar y comunicar los beneficios de una dieta equilibrada para el fortalecimiento del sistema digestivo e inmune”, afirmó Carlos Pabón, Gerente general de Bionutrec.



Tras su incorporación en el mercado el año pasado, la compañía reveló que, frente a las cifras obtenidas en 2020, en este año con todas sus unidades de negocio ha crecido un 13%, en comparación con el semestre del año anterior. También, otro de los principales logros de la compañía fue la alianza con la Asociación Colombiana de probióticos y Prebióticos (ACoPyP) para educar, concientizar y empoderar de manera transparente, tanto a profesionales de la salud como a pacientes, en todos los beneficios para la salud integral, que trae el consumo regular de estos microorganismos vivos.



Carlos Pabón afirma que la rotación de los productos ha sido favorable, puesto que en la medida en la que los consumidores entienden la importancia del fortalecimiento del sistema inmunológico y los beneficios que traen los probióticos para el funcionamiento adecuado del intestino, más personas incluyen estos suplementos en su rutina diaria para el cuidado de la salud.



El trabajo de Bionutrec se ha consolidado en el país, por esta razón, para iniciar el segundo semestre del 2021 con pie derecho, lanza en el mercado, Bionutrec Inmufort; un nuevo producto con el que espera seguir cuidando la salud de los colombianos, especialmente en momentos en los que los contagios por Covid-19 siguen en aumento.



La triple protección de Bionutrec Inmufort ofrece grandes beneficios, ya que sus componentes proveen multiples ventajas: 1 billón de probióticos de Bacillus coagulans + Vitamina C + Zinc. En el mercado ya hay varios productos a base de probióticos, vitaminas y minerales, sin embargo, no hay ninguno que mezcle esta cantidad específica de estos tres componentes en una sola tableta, para brindar una protección integral, no solo para el sistema digestivo, sino también para el sistema inmune.



“En Colombia seguimos demostrando un continuo crecimiento, aún en circunstancias en las que la economía se ha visto tan golpeada. Por eso, creemos que es un buen momento para seguir apostándole al país y a la salud de los colombianos. Motivo por el cual, decidimos sacar al mercado Bionutrec Inmufort: un suplemento dietario que puede ser consumido tanto por adultos como por niños desde los cuatro años en adelante”, explica Carlos Pabón.



Bionutrec espera seguir consolidándose como un laboratorio de innovación, único en el país, que busca educar a la población sobre una nueva alternativa para la salud, “en Bionutrec existimos para proveer innovación en prevención, nutrición y alivio, impactando de manera transparente la vida de las personas y agregando valor al desarrollo de comunidades más saludables” concluye Pabón.