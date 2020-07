‘BMW tuvo una caída muy por debajo a la del mercado’

Luego de la inevitable caída que registró durante los meses de confinamiento, el sector automotor tuvo un leve repunte en mayo y la marca BMW fue una de las dos de este segmento con mejor desempeño para el cierre del primer semestre.



(Lea: Ventas de carros crecieron un 34% en junio)



Andrés Fuse, gerente general de Autogermana habló con Portafolio sobre el comportamiento de la compañía durante el aislamiento y acerca de la adaptación a la nueva realidad.



(Lea: Crisis golpeó a la industria y al comercio durante abril)

¿Cómo se venía comportando la empresa en los primeros meses?



Hay que decir que desde el último año veníamos con un crecimiento sostenido en las diferentes marcas de la compañía y, tanto enero como febrero, no fueron la excepción. Terminamos incluso el primer trimestre a pesar de las limitaciones de finales de mes con unos resultados de crecimiento importantes.



¿Y durante el confinamiento?



Fueron meses muy difíciles. Primero, porque el negocio traía una buena dinámica de crecimiento, entonces el frenazo en seco generado por esta pandemia fue total. Sin embargo, en ese momento las decisiones que se tomaron fueron todas tendientes a mantener al grupo de personas que estaban laborando en la compañía.



Así nos mantuvimos hasta mediados de mayo, y ya en ese momento hicimos reestructuraciones. Hoy en la nómina de Autogermana están 536 personas.



¿Cómo ve usted al sector y qué expectativas tiene?



Esto lo estamos llevando un día a la vez, pero puedo decir que los números con los que cerramos el primer semestre nos dejan con un cierto optimismo. Poder volver después de estar casi 90 días cerrados fue una alegría enorme y los números de mercado, a pesar de haber cerrado casi un 38% abajo en el primer semestre acumulado, mejoraron en el mes de junio, dando una luz de esperanza en lo que a la recuperación del mercado respecta.



Además, la marca BMW se comportó con una caída muy por debajo a la del mercado (-23,9% en el semestre acumulado), posicionándose como la segunda marca de un cierto volumen mensual con menor caída en el primer trimestre.



¿Tienen lanzamientos que se hayan ido frenando?



Los planes siguen en pie. Hemos buscado reinventarnos, hacer las cosas de diferente manera, pero de ninguna manera se han truncado planes por la pandemia.



¿Cuáles son las últimas novedades?



En el caso de BMW hemos tenido el 330 híbrido. También el relanzamiento del 118, la X4, el M 340 i, y la X4 M Competition, que es una camioneta de más de 500 caballos de potencia.



En el caso de Mini, lanzamos el Mini Clubman y el Countryman híbrido.

Y respecto a las motocicletas de BMW, podemos destacar la gama R y XR con el lanzamiento de la S 1000 RR, la F 900 R y la F 900 XR.



¿Cree que los incentivos para vehículos híbridos van a hacer que la gente los demande más?



Sí. De un lado, la conciencia medioambiental de los colombianos ha ido en aumento.

Por el otro, con los incentivos que el Gobierno ha dado para fomentar este tipo de tecnologías ya hemos venido sintiendo un incremento en la demanda.



¿Y el miedo al transporte público también aceleraría las ventas?



Posiblemente. La información que tenemos de nuestros colegas en otros mercados es que esta ha sido la situación. Aquí seguramente los vehículos del segmento premium no serán los más beneficiados si se llega a dar esta tendencia, pero en principio lo que se espera es que la movilidad individual comience a tener una preponderancia mayor que la movilidad en el transporte público. También en el caso de las motos seguramente será así menos en el caso de alta gama.



¿Cómo han ayudado en la emergencia?



La pandemia ha despertado en el empresariado una solidaridad profunda a pesar de los retos financieros de la mayoría de las empresas y Autogermana claramente quería hacer parte de esto. En esta línea logramos participar junto con Alpina y Analac en una donación de 245.000 litros de leche a población vulnerable en Bogotá y Medellín.



¿Cómo les ha ido con la reapertura?



Digamos que viniendo de unos meses de no poder operar esa nueva normalidad ha sido de alguna manera positiva, comparativamente. Hemos tenido reinventar nuestros procesos para poder atender de un lado los requerimientos establecidos por el Gobierno Nacional y los locales. Cada ciudad, de las seis en que tenemos presencia, tiene su diferencia en horarios, en protocolos, en requisitos y tenemos que adaptarnos.



¿Cuánto les ha costado la adaptación?



Todavía estamos en proceso de calcular algunos costos de productividades, pero los protocolos, adquisiciones de equipos para las diferentes sedes y capacitación de los empleados supera los $100 millones.



¿Cómo están en la comercialización digital?



Digamos que lo hemos hecho por etapas. La digitalización es un proceso que ya ha venido siendo parte de nuestra comercialización con una serie de ayudas virtuales como a opción de mostrar los vehículos vía videoconferencias. Durante julio estaremos lanzando un canal 100% virtual en el que también se va a poder utilizar un espacio donde proceso de comercialización se vuelva virtual.



Y dentro de los nuevos protocolos ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de recoger el vehículo en su casa y llevarlo a nuestras estaciones para hacerle los mantenimientos.