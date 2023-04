Bodytech: mejora la afiliación en el segmento corporativo

La cadena de gimnasios Bodytech apunta a crecer en el volumen de afiliados este año para compensar los altos costos fijos que enfrenta. Gigliola Aycardi, su cofundadora, explica cómo ha sido la fase de la recuperación tras la pandemia y anuncia la decisión de ser ‘cautos’ en la expansión de la empresa.



¿Cómo va Bodytech?



A nosotros la pandemia nos costó tres años y volvimos a la normalidad en diciembre del 2022. Volvimos ya a los afiliados que teníamos en el 2019 y creo que al cierre del primer trimestre superamos los afiliados que teníamos antes. El canal corporativo que era el que se había demorado más en reactivarse, volvió este año a los números que teníamos en el pasado.



Las empresas se dan cuenta de que tienen que hacer algo para que sus talentos estén saludables. Además, abrimos un estudio de pilates en Bogotá y somos la cadenas más grandes del país de esta práctica con 56. Además tenemos 86 gimnasios Bodytech, 10 sedes de la marca Bodytech Active (para niños) y 9 Athletic.



¿Por qué crece el formato de pilates?



A raíz de la pandemia se despertó el interés por el cuidado mental. Hemos encontrado un nicho de mercado, más femenino, que quiere trabajar su mente a través de ejercicios mucho más calmados para ejercitar la mente mientras fortalece el cuerpo.



¿Cómo van Perú y Chile?



La recuperación se demoró un poco, pero estamos viendo un panorama muy bueno en general.



¿Cómo está en afiliados?



En Colombia con Bodytech tenemos 200.000 y de ellos son 25.000 del segmento corporativo, mientras que con Athletic tenemos 32.000. A nivel regional tenemos 300.000 afiliados



¿Cómo analiza las perspectivas?



No puedo decir que este sea un servicio a prueba de recesión porque sería absurdo pensar en eso, pero deberíamos considerar que por salud y bienestar las personas consideren el ejercicio en su canasta diaria. En un tiempo como este es fácil recortar gastos de entretenimiento, los viajes o salir a comer a fuera, pero la salud no se puede recortar.



¿El consumidor está tomando esa decisión?



No. El primer trimestre fue muy bueno en resultados y las perspectivas son positivas para el 2023, pero tenemos que pensar que en Colombia el 56% de la población tiene sobrepeso y el 18% es obesa. Son muchos los ahorros como sociedad.



¿Qué han hecho en tarifas?



Tuvimos los precios congelados del 2019 al 2022. Y este año aplicamos un aumento del 6% , menos de la mitad de la inflación. Hemos sido muy conservadores aunque los costos sí han subido por encima. Los rubros más altos son los arrendamientos de los locales, la nómina y los servicios públicos. Eso costos los tenemos que compensar con volumen de afiliados.



¿Cuál es la meta este año?



Queremos un crecimiento de doble dígito en el número de afiliados. Queremos llegar a más de 230.000 personas en Colombia en Bodytech, y a 40.000 personas en Athletic.



¿Y en expansión?



Hacia agosto vamos abrir en el centro comercial Gran Manzana en Cartagena, que iba a abrir en 2020. Eso es lo que tenemos en el radar y no hay nada más planeado. Tampoco en el exterior, aunque en Santiago habrá una apertura, pendiente desde pandemia.



¿Por qué no crecer más?



Por lo mismo que piensa la gente. Hay tasas de interés muy altas y estamos sufriendo el aumento. También tenemos un 60% de componentes importados si abrimos una sede. Eso hace que estemos muy cautos en este momento.



¿Cómo han evaluado la reforma laboral?



Abrimos desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, los 365 días del año. Tenemos más o menos un cálculo de un 32% de incremento en el costo laboral si se aprueba como está hoy. Creo que las empresas tendrían que ver en qué horarios se tienen los clientes suficientes para soportar los costos, pero hay que esperar lo definitivo.



¿Y la reforma de la salud?



Esperamos que ese rubro que se llama prevención sea más protagonista.



¿Le preocupa el entorno para hacer negocios?



Me preocupa la preocupación que hay, esa nube de pesimismo que hay alrededor de todo. Yo creo que Colombia y los colombianos somos una sociedad resiliente que en nuestros años de historia hemos surgido y hemos sorteado todo tipo de problemas.



Los colombianos hemos demostrado que somos guerreros, innovadores y buenos. La vida y la economía se mueven a través de expectativas y si las expectativas son malas, eso se llama el don de la manifestación, uno lo dice y se convierte en realidad. Me preocupa eso.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio