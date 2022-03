Boeing no logra dejar atrás su turbulencia empresarial

El fabricante estadounidense de aviones Boeing enfrenta desde este lunes una nueva turbulencia en su reciente historial de crisis empresarial que involucra a la pandemia, fatídicos accidentes y la sombra de un competidor ávido que cada vez más les gana mercado.



(Vea: Listas las primeras siete nuevas rutas aéreas en Colombia).

Este lunes un avión 737-800 de su fabricación y operado por la aerolínea China Eastern se estrelló en el sur de China dejando un saldo de 132 personas fallecidas, siendo la peor tragedia aerocomercial para el país asiático desde 2010.



Este martes las autoridades chinas corroboraron que no encontraron supervivientes en la zona de impacto y, hasta el momento de escribir estas líneas, tampoco se han encontrado las dos cajas negras del aparato comercial.



Según información divulgada después, la aeronave tenía casi siete años de antigüedad y se encontraba realizando un recorrido menor de dos horas al momento de su siniestro sobre una montaña.



(Vea: Estos son los motivos por los que más se quejan los pasajeros aéreos).



Aunque de momento no se ha encontrado responsabilidad de ninguna parte en el siniestro, la compañía enfrenta la posibilidad de nuevas inspecciones no solo en China, que mantiene su modelo estrella en tierra, si no también de otros países de relevancia para el mercado aerocomercial.



De hecho, este aspecto ya comenzó a ser realidad. Este martes la aerolínea del siniestro China Eastern canceló el 90% de todos sus vuelos programados para el día y ordenó que todos sus aparatos 737-800 se quedaran bajo tierra, una medida a la que se sumaron otras firmas del sector como Shanghai Airlines y China United Airlines.



Según datos facilitados por Sina Finance, 23 aerolíneas chinas cuentan con modelos 737-800 en su flota, y este martes estaban previstos 853 vuelos de dicho modelo en el país asiático.



De acuerdo con el reporte de la agencia Bloomberg, China tiene la mayor y más joven flota de 737-800 en todo el mundo con aproximadamente 1.200 aeronaves, de acuerdo con datos de la consultora IBA Group.



(Vea: Los sectores empresariales que impulsan el turismo en Colombia).



Tras el accidente, el valor de la acción de Boeing cayó 3,6% en la bolsa de Nueva York este lunes, mientras que el martes subió 2,76%.



UN NUEVO EPISODIO DE LA CRISIS

Boeing, emblema de la industria estadounidense, está enfrentando una serie de irregularidades con sus aviones, la pandemia de la covid-19 y una crisis extendida del sector.

Con respecto al primer tema, por importantes fallos en su avión estrella el 737 MAX se originaron dos accidentes mortales en Etiopia e Indonesia que derivaron en la prohibición de estos aviones en todo el mundo y aunque la compañía ya hizo las rectificaciones las pérdidas aún persisten.



Estos acontecimientos hicieron que los ingresos de la empresa cayeran 24% en 2019.

A este panorama se le suma la llegada de la pandemia y la paralización de sus operaciones que llevaron, algo que en el 2021 se comenzó a recuperar.



(Vea: Aterriza una nueva aerolínea en el país: Ultra Air inicia operaciones).



Según los datos de la compañía, en 2021 sus ingresos sumaron US$62.286 millones, es decir, un 7% más que en 2020, al tiempo que sus pérdidas fueron de US$4.290 millones, es decir, una reducción del 64% del valor de 2020.



“Será muy importante qué sucedió este lunes porque existe un riesgo de credibilidad”, dijo Rob Spingarn, director gerente de Melius Research, a The New York Times.

ROBERTO CASAS LUGO Y EFE