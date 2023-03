Bosanet, la empresa que facilita comercio de firmas latinas a EE. UU.

En los próximos meses saldrá al aire Bosanet, plataforma especializada en facilitar las exportaciones a Estados Unidos.

“Es una comunidad de comercio internacional fundamentada en una plataforma tecnológica de comercio B2B que le permite tanto a pequeñas como grandes empresas superar todas las barreras que pueden encontrar cuando están iniciando en el mundo de las exportaciones, gracias a un portafolio de servicios que se ofrece de manera fácil y confiable”, dice Francisco Borrero, fundador de la plataforma, y quien explica cómo funciona y las metas que tiene.

¿Qué hace Bosanet?

Es una compañía que lleva año y medio del trabajo en estructuración.

Siempre nos surgió la inquietud de porque solo el 2,6% de los empresarios manufactureros formales de América Latina, que son más o menos 4,5 millones de empresas, exporta y no necesariamente a los Estados Unidos, según datos de la Cepal.

Uno investiga y se da cuenta que al empresario le da miedo llegar a los Estados Unidos ya que tiene mucha desconfianza, hay un desconocimiento altísimo, no tiene ni idea de cómo encontrar los compradores, unos no hablan inglés y otros no tienen visa.

Debido a eso y aprovechando las herramientas tecnológicas y que el 60% de los compradores norteamericanos son Milennials y usan plataformas tecnológicas, y según las estadísticas el 85% de los negocios entre el mundo y los Estados Unidos se harán de manera virtual al 2025, decidimos montar una plataforma tecnológica para ampliar las oportunidades y creamos Bosanet.

¿En qué consiste?

Es una comunidad de comercio en la que facilitamos el proceso de internacionalización, bajo cinco criterios. Les ayudamos a las empresas a que se preparen, con alianzas con proveedores y aliados, que tengan visibilidad en el mercado estadounidense, los conectamos con los compradores, podemos hacer las transacciones y trabajamos por la sostenibilidad del negocios, con el fin de que se garantice rotación y recompra.

¿Cómo son los acercamientos con los potenciales clientes en los Estados Unidos?

Desde webinars con compradores en los Estados Unidos hasta interacciones con otros empresarios que ya han tenido la experiencia de exportar, hay contactos con proveedores y aliados estratégicos que pueden prestar servicios a los miembros de la comunidad de Bosanet, con descuentos especiales. Con paquetes de servicios o la suscripción, las empresas se convierten en nuestros clientes.

Como marketplace, Bosanet atrae el ingreso de compradores y también se pueden generar estrategias para direccionar interesados a una empresa específica que quiera exportar.

¿Cuáles son las cifras y los sectores que manejan ahora?

Son dos: muebles y alimentos-bebida. Terminamos el 2022 con 650 registros que hacen parte de la comunidad, en tanto que 50 empresas están suscritas y que hacen más de 2.000 productos a las que les hemos hecho servicios, tenemos unos proyectos de empresas que empezaron con nosotros en requisitos de origen y ya se están montando en la plataforma.

¿Ya está operando?

Estamos haciendo el trabajo pero Bosanet no la tenemos al aire. Lo vamos a abrir pronto apenas terminemos el primer plan de registro de compradores y esperamos para el 2023 sumar 1.200 suscritas en el marketplace, vendiendo pero 16.000 empresas registradas en total. El comercio internacional no es un tema fácil y lo que ha hecho la plataforma es hacer un proceso fácil y de manera económica.

Los vendedores tendrán a la mano aliados que les podrán prestar servicios, por ejemplo plataformas que ofrecen seguros de comercio internacional y de microcrédito.

¿Cuál será la cobertura de la plataforma?

Ahora estamos muy concentrados en Colombia y esperamos que el 95% de las empresas que tengamos sean nacionales y de diferentes tamaños, pero estamos haciendo pinitos en México, Perú, Ecuador y pronto estaremos en Brasil, con el objetivo de replicar el modelo.

Estamos en el trabajo de registrar a los compradores de Estados Unidos y cuando apenas esa relación esté terminada y el modelo esté probado abrimos a los otros países. Latinoamérica puede empezar a soñar con conquistar el mercado norteamericano.

¿Hay margen para que empresarios de los distintos países hagan negocios entre sí?

La plataforma está orientada hacia la exportación a Estados Unidos, por lo menos en los primeros dos años porque existe una oportunidad para abastecer ese mercado, dada la coyuntura política y económica que viven Europa y Asia. Pero la visibilidad está desde y hacia cualquier país, así que esas opciones pueden estar abiertas.

¿Cómo se financia la operación de Bosanet?

En esta estructuración inicial trabajamos con recursos propios y hemos salido a unos fondos privados para que aporten a nuestra iniciativa y las transacciones que logremos hacer en la plataforma. Para el fondo semilla saldremos en enero del 2024.

