Breakfast Live: detalles de la nueva empresa de eventos que producirá 60 este año

En un giro sorprendente para la industria de los espectáculos en vivo en Colombia, la conocida promotora TBL Live y el exitoso grupo empresarial de Medellín, Breakfast Club, anunciaron la semana pasada su fusión para dar origen a Breakfast Live.



Esta nueva empresa, que promete seguir impulsando conciertos y experiencias culturales, ha generado gran expectativa en el mundo del entretenimiento.



Carlos Franco, CEO de Breakfast Club, reveló en una entrevista con EL TIEMPO detalles de esta unión y sus planes para el futuro de Breakfast Live. Franco destacó que la unión de ambas empresas busca consolidar una nueva era de experiencias innovadoras para el público colombiano, manteniendo la calidad y el compromiso que caracteriza a cada una de las organizaciones.



Así, después de la reactivación exponencial de conciertos tras la pandemia, Breakfast Live tiene como meta generar unos 90 millones de dólares para la economía nacional y crear más de 5.000 empleos entre directos e indirectos en Bogotá y Medellín durante este año. La empresa proyecta producir un total de 60 conciertos de artistas de diferentes géneros a lo largo del país en 2024.



Entre los eventos más destacados planeados por Breakfast Live se encuentran espectáculos como Entono Soundsystem en el Movistar Arena el 11 de mayo, con las actuaciones de The Wailers ft Julian Marley e Inner Circle. Asimismo, se llevará a cabo Boogie Nights W el 15 de mayo, con la participación de Kool and The Gang y The Village People.



Movistar Arena.

Además, se espera la primera versión de Tomorrowland en Colombia con su contenido Core, programado para el 11 y 12 de mayo, y el lanzamiento del festival Rituales en abril.



Ahora bien, Franco comentó que una de las iniciativas más destacadas de Breakfast Live es la plataforma Entono, la cual busca visibilizar y hacer transparente el proceso de selección de artistas y teloneros para sus conciertos. Esta plataforma permitirá a los artistas emergentes crear perfiles y participar en la selección de teloneros para eventos de renombre, fomentando así la participación y el crecimiento de talentos locales.



La empresa también está comprometida con la educación y formación de artistas emergentes, ofreciendo talleres y programas de capacitación en doble vía para que puedan aprender de artistas consagrados. La plataforma Entono estará abierta para todos los artistas colombianos, en todos los formatos, bandas, solistas y DJ.



Sobre los retos y oportunidades que enfrenta Medellín en términos de la industria del entretenimiento, Franco mencionó que se encuentran la necesidad de formalizar la industria, proyectar su crecimiento y ampliar la oferta de escenarios para eventos culturales de diferentes géneros musicales.



En definitiva, Breakfast Live se posiciona como un actor clave en la industria del entretenimiento en Colombia, prometiendo llevar experiencias únicas y memorables a los amantes de la música y la cultura en todo el país.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio