Respuesta de Mac Master a Ocampo: 'Le expresé voluntad de conversar'

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) trabaja en la construcción de un ‘escenario lo más optimista posible’ tras la aprobación de la reforma tributaria que aumentará los costos a los empresarios, en medio de unas perspectivas complejas para el sector productivo.

Así lo plantea el presidente del gremio Bruce Mac Master, quien en diálogo con Portafolio habló de su permanencia en el cargo hasta el 2025, las relaciones con el Gobierno y los retos para el año que viene.



(Vea: Diálogo con Bruce Mac Master está 'interrumpido' según ministro Ocampo).



¿Qué significa que la junta de la Andi lo haya ratificado hasta el 2025?



La próxima elección era para 2023- 2025. La junta puede decidir en qué momento hacerlo y lo decidió ahora, quizás para enviar un mensaje de unidad del sector empresarial alrededor de la evaluación del trabajo que ha hecho la Asociación.



Además para aclarar, también de parte mía, algunos rumores. No tengo ninguna intención de hacer una movida política o de generar alguna candidatura. Eso es importante para ejercer con total transparencia y claridad la función como vocero muy activo en los debates de política pública.



Hay quienes percibenal gremio como opositor del Gobierno...



Somos un actor de la actualidad empresarial y económica. Un gremio tiene la función de hacer representación, de opinar sin ser estigmatizado como oposición o como actor meramente político.



¿Ya dialogó con el Ministro de Hacienda para limar asperezas?



No. Creo que eso tiene que darse con calma y es muy importante que esto no sea de actitudes personales, es un asunto bastante más institucional. Le he expresado la voluntad de nosotros de tener una conversación fluida, constructiva, abierta y transparente.



Para mí, lo más importante es que reciban el mensaje de que no tenemos ninguna prevención ni contra el Gobierno ni contra las personas. Los invitamos a que hagan lo mismo.



La tributaria era el primer ejercicio del nuevo Gobierno y las sociedades aprenden sobre la marcha a ajustarse a cada una de las realidades.



(Vea: Bruce Mac Master fue ratificado como el presidente de la Andi).



¿Espera que mejore la comunicación para las reformas que vienen?



Le decía a una ministra que cualquier cosa que se haga de aquí en adelante sería mucho más poderosa si se cuenta con un debate amplio. Así las decisiones son más sólidas, más robustas y tienen más legitimidad.



¿Cómo ve los primeros 100 días del Gobierno?



Fue un periodo que, desafortunadamente, desde el espectro comunicacional estuvo demasiado concentrado en la tributaria, claro es que era inmensamente importante. También han pasado cosas interesantes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. EFE

Como cuáles?



En la búsqueda de la paz y en términos de política industrial y de comercio exterior. Hay oportunidades en agricultura con avances en el tema de tierras, aunque hay que compaginar y desarrollar la economía y la agricultura popular, la tradicional e incluso la agroindustria.



En educación se está identificando lo que puede lanzar al país al desarrollo.



(Vea: Ausentismo laboral: al año, un empleado falta 12 días a su trabajo).



¿Qué le inquieta?



Ha habido algunos frentes en los cuales se nos han generado incertidumbres. Sobre la tributaria no opinamos hasta que la conocimos y lo mismo nos pasa con la de salud o la de minería o hidrocarburos.



De alguna forma, el Gobierno ha evolucionado en sus reflexiones. Ya vimos, por ejemplo, al ministro de Hacienda hablando de la posibilidad de que hubiera contratos de exploración, lo cual me parece una buena noticia porque es lo que Colombia tendría que hacer si queremos mantener las finanzas públicas, la inversión y una estrategia de transición energética razonable.



¿Cómo ve el año entrante?



Debemos estar suficientemente preparados para un 2023 que va a ser complejo, para generar condiciones para que no se desacelere demasiado la economía.



¿Cuál es el estado de la confianza inversionista?



Estamos con una tributaria que, como todo el mundo sabe, no creemos que es la mejor, pero será ley muy pronto.



Tenemos que hacer un ejercicio de producir una profunda reflexión e identificar las oportunidades para tratar con nuestro mayor esfuerzo de construir un escenario lo más optimista posible. Estamos en el proceso de aterrizar todas las expectativas.



(Vea: Lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma tributaria del gobierno Petro).



¿Esa reflexión generará un documento?



Estamos en eso. Nos enfrentamos a muchos factores adversos. Por supuesto el costo tributario se nos aumentó así como los costos relacionados con la tasa de cambio. Es bueno que la tendencia alcista se haya roto en los últimos días, pero sigue alta. Parte importante del costo es que lo importado está disparado.



¿Cuáles son los criterios para reajustar el mínimo?



Hay dos realidades complejas que debemos compaginar.



La primera es que hemos tenido una inflación alta y eso afecta a los hogares y la otra es que tenemos que generar la mayor cantidad de empleo posible.



Esas son las grandes restricciones de nuestro modelo, vamos a ver qué podemos hacer. Ya tuvimos una primera reunión y tenemos un cronograma que arranca formalmente a finales de noviembre. En ese momento tendremos posibilidad de tener elementos de juicio.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio