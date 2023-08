Mac Master reafirma su disposición de avanzar en el diálogo nacional

En una entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, instó que es necesario que los empresarios y el Gobierno deben tener espacios de diálogo a raíz de la sorpresiva radicación de la ponencia de la nueva reforma laboral.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

El directivo del gremio de empresarios e industriales también hizo llamado a los miembros del sector para tener más iniciativa al momento de pedir reuniones con los entes gubernamentales.



(Los ocho puntos clave del nuevo proyecto de reforma laboral).



"Lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo sobre cosas básicas y que superen los intereses individuales de los partidos, del Gobierno y de los empresarios", manifestó.



De igual manera, Mac Master también aclaró la importancia que el Gobierno y, en especial, el presidente Gustavo Petro, asista al Consejo Nacional Gremial, pues es necesario también concertar diálogos en materia de seguridad, un factor que ha afectado al empresariado de manera negativa.



"Queremos poder expresarle nuestras preocupaciones y oír cuáles son sus estrategias. Ojalá también poder sentarnos con el ministro de Defensa y con los comandantes de la Fuerza", señaló.



(Así quedaría el salario de los congresistas si se aprueba la reducción).



De igual manera, también hablo acerca de lo que puede aportar el sector empresarial en otros frentes, como la seguridad ciudadana o los procesos de paz.



"Hay que sentarse y tratar de definir dónde están los grandes problemas, qué decisiones no debimos tomar en el pasado y cómo aprender de ellas. Nos tenemos que concentrar en el crecimiento económico, en cómo se pueden repartir los recursos", agregó el presidente de la Andi.



Así mismo, también hablo de la desaceleración económica que ha estado experimentando el país, apuntando que una de las causales es la ejecución presupuestal por parte de los ministerios.



(Gremios piden al Gobierno activar plan de choque por crisis en el Meta).



"El Gobierno cuenta con más recursos que cualquier otro en la historia. Lo que necesitamos es que se gasten bien, para que se permita generar un mecanismo sostenible de ingresos en el largo plazo. Ahí son importantes variables como la confianza de los mercados. Hay que reconocer que eso tiene que ver con dos cosas".



Finalmente, Mac Master habló de la posibilidad de que los empresarios paguen más impuestos, asegurando que, a pesar de que si reconoció que hay una disparidad en cuanto a la carga tributaria en varios sectores de la sociedad, es necesario también que se ejecuten políticas que permitan una transición integra en el balance tributario del país.



"Tenemos todavía una tasa comparada con el producto interno bruto (PIB) que es significativamente más baja y no solamente los empresarios, probablemente todos tenemos que pagar. El tema es que no se pueden hacer esas afirmaciones sin tener unas políticas grandes de formalización, de inclusión productiva o tributaria, porque entonces termina uno generando cargas que son probablemente imposibles de mantener", finalizó.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - ECONOMÍA Y NEGOCIOS