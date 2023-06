'Ojalá no se cometan los mismos errores': Mac Master sobre la laboral

En medio de un encuentro con la comunidad colombiana en París (Francia), el presidente Gustavo Petro anunció que el proyecto de reforma laboral volverá a presentarse ante el Congreso de la República.



La iniciativa se había intentado discutir un par de veces y la ponencia sobre la que se iba a trabajar ya se había aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Sin embargo, con el fin de la primera legislatura, la propuesta se cayó.



Ante este hecho, el mandatario retomó este tema en su discurso y declaró: “vamos a proponer que la reforma laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”.



Reforma laboral. EL TIEMPO

El anuncio no pasó desapercibido y ha generado diversas opiniones. Entre las voces que se han pronunciado sobre el asunto está la del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, quien destacó cuáles son esos aspectos que se deberían tener en cuenta en el debate para que no se vuelvan a cometer los mismos errores.



El líder gremial enfatizó en la necesidad de que los desempleados, los trabajadores informales y las pymes se tomen en cuenta en la discusión. Así como en la importancia de que se construyan mecanismos que permitan generar más empleo formal y de calidad.



“Ojalá sea una reforma que tenga en cuenta el mundo tripartito del cual hacen parte los trabajadores, empleadores y gobierno nacional. Colombia ha sido ejemplo mundial de esto que fue olvidado durante los últimos meses”, recalcó Mac Master, a través de su cuenta de Twitter.



El presidente de la Andi también destacó que al poner el tema laboral de nuevo sobre la mesa el debate debe estar orientado en construir un proyecto que beneficie a todos los trabajadores.



“Tenemos una gran oportunidad, no la desperdiciemos”, indicó el líder de los empresarios.



