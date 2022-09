Las minas de carbón, las de mejor reputación  durante el 2022

El último reporte de Brújula Minera mostró que Cerrejón y Drummond fueron, de nuevo, las empresas mineras con mejor reputación en 2022. Este ranking mostró que en los cinco primeros lugares se mantuvieron las mismas compañías que en la versión pasada. A pesar de que en el debate público se ha hablado de la transición energética, en la cual se eliminaría el uso de carbón, este mineral todavía sigue siendo muy importante tanto en las finanzas del país como en la percepción de los actores.



Ahora bien, este comportamiento se repite en el 'top' 10. El estudio realizado por Jaime Arteaga & Asociados y el Centro Nacional de Consultoría mostró que cuatro productoras de carbón integran las 10 con mayor good will, cuatro se dedican a la producción de carbón, tanto térmico como coque. Se trata de las dos primeras ya nombradas y C.I. Milpa (7) y Coquecol (9).



“Este reconocimiento respalda nuestro compromiso por desarrollar nuestras operaciones de forma segura, saludable y respetuosa con nuestros trabajadores, el medio ambiente y las comunidades”, dijo Luis Eduardo Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos de la minera.



De acuerdo con los datos del estudio la minera no solo se consolida como la mejor a nivel general, sino que en todos los desagregados es la primera: mejor según directivos, autoridades de gobierno, trabajadores del sector, opinión de municipios mineros y no mineros.



Ahora bien, en el tercer lugar se mantiene Cerro Matoso, productora de ferroníquel. Es seguida por Argos, que extrae minerales para la producción de cemento y concreto, y cierra en el número cinco la minera de oro Mineros.



Este estudio recoge también otras percepciones de los grupos de interés de las empresas. Dentro de estos puntos se destaca que 71% de los encuestados considera que los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética. Sin embargo, en cuenta a otros aspectos como el acuerdo frente a la posibilidad de hacer minería que beneficie a las comunidades hubo un leve descenso. En los municipios mineros, el acuerdo al respecto cayó de 88% a 87% y en los no mineros pasó de 83% en la medición anterior a 82%.



“Podemos notar que el acuerdo en general es que sí es posible hacer una minería que beneficie a las comunidades” , dijo Jaime Arteaga, director general de la firma Jaime Arteaga & Asociados.



Otro punto retador sobre el que hizo hincapié el estudio es que 30% de los consultados en municipios mineros considera que el dinero de regalías se va para corrupción y 36% de los municipios no mineros opina lo mismo. Arteaga señaló que hay un reto en esta materia que deben abordar las compañías para sensibilizar a los ciudadanos sobre el aporte del sector.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio