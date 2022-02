Buscalibre tendrá su propio servicio para los repartos

Una de las metas de Buscalibre es poder llegar con su oferta de libros, que suma más de cinco millones de títulos, a todos los lectores del país. Es así como viene adelantando una serie de estrategias que incluye envíos las 24 horas.



En entrevista con Portafolio, Juan José Daza, director regional de la plataforma, habló sobre las expectativas de ventas para este 2022 y de las nuevas líneas de negocio de la empresa.



¿Cómo le fue a la plataforma en el último año?



El 2021 fue un año récord, no solamente en Bucalibre Colombia, sino a nivel regional. Particularmente en este país crecimos casi un 30%, con respecto a 2020. Asimismo, en ventas brutas también se marcó un récord en Colombia.



¿A qué se deben estos resultados?



La pandemia, sin duda, nos generó un impacto positivo, es algo que no podemos negar. Digamos que no tanto por ser librería, como por ser e-commerce. Pero adicionalmente a eso, Buscalibre concentró una serie de estrategias para aprovechar la coyuntura, como por ejemplo tener envíos las 24 horas, algo normal en el comercio electrónico, pero algo nuevo para las librerías.



Si bien el libro no es un producto de carácter urgente, como lo es la comida, la gente aprecia que su libro le llegue rápido. Adicionalmente, hemos querido estar más cerca de los lectores y que estos puedan interactuar con los escritores.



¿En qué otras líneas de negocio viene trabajando la plataforma?



Dentro de esas cosas diferentes que las personas encuentran, se destaca, primero que todo, una amplia oferta de libros. En Buscalibre contamos con cinco millones de títulos, esto hace que tengamos un portafolio más atractivo con libros que vienen de España, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Argentina, entre otros.



Juan José Daza, director regional de la plataforma Cortesía Buscalibre

Es así como aprovechando toda nuestra red logística nos dimos cuenta que había una oportunidad de traer otros productos. Entonces creamos el servicio ‘Te traemos’ , en el que le facilitamos a los colombianos la compra de productos provenientes de los Estados Unidos con destino Colombia. Además recientemente incluimos ebooks y audiolibros en la plataforma, es así como las personas pueden encontrar más de un millón de títulos.



¿Han visto crecimiento en estas líneas de negocio?



Digamos que para nosotros lo primordial será el libro físico. Sin embargo, entendemos que tenemos que brindar una gama de alternativa para los lectores. El crecimiento de la línea de ebooks y audiolibros ha sido muy buena, en estos últimos meses ha superado las expectativas.



Por el lado de ‘Te Traemos’, digamos que es un servicio que ha venido creciendo, no al mismo nivel de los libros. No obstante, esta línea de negocio ha crecido casi un 25%.



¿Cómo vienen trabajando con sus aliados logísticos para las entregas?



Nosotros para el envío de libros entre países tenemos básicamente tres proveedores logísticos. Y localmente trabajamos con Servientrega. Sin embargo, estamos adelantando un piloto de servicio propio de entregas al que llamamos ‘Envío Libre’.



Este proyecto se adelanta en Bogotá, en donde trabajamos con mensajeros (motoristas) propios que se encargan de repartir los libros. La idea es poder replicar este proceso en otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.



¿Esperan tener su propio equipo de repartidores?



Correcto, esa es la idea. Ya comenzamos en Bogotá, contamos con cinco personas, y la idea es que el equipo crezca. Digamos que la demanda también nos irá diciendo hasta qué punto llegar, pero Bogotá es una plaza muy buena para tener nuestro propio servicio de logística integrada. Este piloto arrancó a finales de noviembre del año pasado y hasta ahora hemos visto buenos resultados. Todavía estamos afinando algunos detalles, pero vamos bastante bien. Esperamos que antes de que termine el mes de febrero podamos iniciar con el piloto en Medellín.



¿Cuáles son sus metas para este 2022?



Es un año de muchos retos, en el que se incluye un tema inflacionario, pero esperamos tener un crecimiento cercano al 30%, tanto en unidades como en dinero. Cabe destacar que entregar los libros mucho más rápido es una de nuestras prioridades para este año.

