‘Buscamos inversiones con impacto social’

Alive (Acumen Latam Impact Ventures),un fondo de inversión que va tras el apoyo a pymes con potencial de crecimiento acaba de cerrar una ronda que le permite contar con recursos por US$28 millones.



A la fecha está activa en cuatro empresas y avanza en la identificación de nuevas oportunidades de negocio, especialmente en Colombia y Perú. Virgilio Barco, cofundador y socio director de Alive, destaca el interés de crear entre los inversionistas una comunidad interesada no solo en el retorno de sus recursos, sino en el impacto social que logren estos negocios con buenas proyecciones.



¿Qué es Alive?



Es un fondo de US$28 millones. Estamos comunicando el cierre del fondo, lo que quiere decir que logramos ese monto para invertir en empresas innovadoras de impacto social en Colombia y Perú. Apoyamos pymes de crecimiento temprano, que tienen claro su modelo de negocio y necesitan capital para crecer.



¿Qué representa cerrar la ronda?



En estos fondos existe el primer cierre y el último. En el 2018 reunimos unos primeros recursos para arrancar y eso no permitió hacer unas primeras inversiones, y ahora logramos cumplir los US$28 millones.



¿En qué se diferencia con otros fondos?



Es varios aspectos. Primero, el tema de impacto porque miramos tanto el retorno social como el retorno financiero. Los inversionistas buscan eso. Además, tenemos un foco de género importante. Buscamos que las empresas que tengan nuestro apoyo trabajen por la mayor equidad de género. Para nosotros tiene sentido porque está demostrado que las empresas más diversas son más exitosas.



Lo otro es que, por lo general, muchos fondos se mantienen alejados de sus inversionistas y se enfocan en rendir informes y entregar retornos, y Alive busca tenerlos cerca y crear una comunidad. Parte de nuestra misión es mostrar que hay una manera distinta de hacer negocios y de invertir y el rendimiento financiero es lo único. Nos encantaría que otros fondos nos copien, más en la situación en que estamos. Y, finalmente, somos muy disciplinados y buscamos dar a los inversionistas unos retornos adecuados al riesgo que estamos tomando y mostrar que es posible balancear el retorno y el impacto social.



¿Cuál es la estrategia?



El apoyo a empresas innovadoras con potencial de mercado, enfocado en tres sectores en los cuales tenemos conocimiento particular: agroindustria, educación con énfasis en formación para el trabajo y soluciones de energía solar para comunidades rurales.



En el impacto, lo usual es reportar el número de personas que benefician, pero nosotros estamos empezando a utilizar una metodología de medición para entender el perfil de esos beneficiarios e identificar cómo mejoran su calidad de vida y sus ingresos. Es algo que estamos tomando muy en serio para reportar a nuestros inversionistas.



¿Cuáles son esas inversiones en curso?



Son cuatro. La primera, del 2018, es en una empresa que está en Perú. Se trata de Phoenix Foods que a diferencia de sus grandes competidores con grandes plantaciones de hortalizas y frutas para procesar y exportar, se surte solo de pequeños productores de todo el país, principalmente de aguacate y uvas. En su relación cercana con ellos fija unos precios por cosecha estables, les asegura una demanda y eso tiene un impacto grande para el productor. Le compra a más de 700 productores pequeños y medianos y eso se traduce en el beneficio de sus familias, con impacto en unas 5.700 personas.



¿Cuáles son las otras?



Hay una empresa basada en Lima pero activa en América Latina, incluso en Colombia que es Crehana, también fue una inversión del 2018. Es la plataforma de aprendizaje en línea más grande la región. Su oferta es de cursos cortos, con auge en tiempos de pandemia. Ha impactado a 2,5 millones de personas.



Además, el año pasado llegamos a SunColombia, líder en instalaciones de energía solar. Tiene clientes públicos y privados, pero lo interesante es que ellos se han concentrado en unos productos con impacto importante en poblaciones remotas. Están en La Guajira, en el sur del Tolima, por ejemplo. Ha incidido en 80.000 personas.



Y la última compañía, a la que llegamos a comienzos del 2020, está en Brasil, es Levee. Automatiza con inteligencia artificial el proceso de selección de personal operativo. Identifica candidatos que coincidan con los mejores perfiles de la organización. Invertimos ahí, porque al eliminar el sesgo inconsciente que tienen los humanos aumenta la diversidad, con más oportunidad a minorías étnicas, mujeres y personas con discapacidades. En Brasil ha colocado más de 30.000 personas. Tiene un equipo en Bogotá y ha empezado a vender está solución a las empresas. Encaja en el campo de formación para el trabajo.



¿Cómo actúa el fondo en la empresa?



Buscamos hacer una apuesta por los equipos y ayudar en lo que sea más útil. Algunas necesitan asesoría en estrategias comerciales, en política de compensación y de recursos humanos, en expansión internacional o en ser más eficientes con sus recursos.



Somos muy activos pero siempre en una condición de minoritarios, la intención no es controlar. Al cabo de un periodo que puede oscilar entre 5 y 7 años buscamos salir y vender nuestra posición porque tenemos el compromiso con los inversionistas de devolverles la plata con un retorno.



¿Tienen una meta a mediano plazo?



Con este fondo nos vamos a mantener en Colombia y Perú o en empresas que tienen interés en esos dos mercados, como la brasilera. Estimamos que vamos a ser unas 8 a 10 inversiones. Estamos a mitad de camino, y ahora, en medio de la pandemia estamos viendo que hay empresas que son muy relevantes, que tienen soluciones y que les está quedando difícil financiarse.