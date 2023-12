Los hitos, metas y desafíos de Compensar en sus 45 años de historia

La caja de compensación Compensar cumplir 45 años. Su director, Carlos Mauricio Vásquez, analiza el aporte de la entidad a las empresas y afiliados y reconoce que la coyuntura en torno a la salud y las normas que estudia el Congreso se constituyen en uno de los mayores desafíos de la entidad.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo)



¿Cómo está Compensar entre las cajas del país?

​

Somos la primera caja de compensación a nivel nacional por aportes, que es la medida más exacta y la que audita con más juicio de la Superintendencia. Este año vamos a completar $1,6 billones.

Frente a 2022 aumenta. Nuestro crecimiento acumulado va a ser cercano al 18,5%. Hemos ido ganando participación, de 42,5%.

¿Cuáles son los hitos de la organización en estos 45 años?

​

Creo que hay tres etapas, una de fundación y supervivencia porque desde el nacimiento hubo una resistencia natural al crecimiento Compensar.



En esa época hubo una fuerte oposición que incluso se la hicieron manifiesta a la Superintendencia del Subsidio Familiar y por eso esa entidad definió que si una caja quería crearse tenía que tener al cabo del primer mes 10.000 afiliados como mínimo para poder existir.



Eso mostró el talante de la competencia y nos obligó a un esfuerzo colectivo para lograrlo. Además, en los 70’s escuchar al cliente no era tan lógico y lo empezamos a hacer. Luego vino la consolidación para generar atracción a sus afiliados.

¿Y cuál fue la tercera?

​

Son los últimos 15 años, marcados por cambios dramáticos en esta sociedad.



Entré, tuve seis meses para acomodarme y empezó la pandemia, y ahora el cambio en la orientación política del país, que ha generado una forma de ver distinto, en la cual tenemos que acomodarnos. Creo que esta es una etapa de gastarse los recursos de la reputación en el buen sentido de la palabra, porque son recursos que no se agotan, si la reputación es buena, sigue creciendo en sí misma.



La gente empezó a confiar en Compensar y no había necesidad de poner a prueba esa confianza. Hoy sí porque estamos ad portas de que se acabe el sistema de salud o por lo menos de que las EPS no existan como están.



Tenemos una responsabilidad enorme de llevar a los pacientes del modelo actual a donde tengan que llegar pero de la manera más tranquila, con el mejor servicio posible y resolviendo sus inquietudes.

(Lea más: En Bogotá, Skechers llega a 5.000 tiendas a nivel global)

¿Con esto, la Caja vive uno de sus mayores desafíos?

​

Sí, y entre las cosas que revela esto es que no hemos podido volver a hacer una planeación de largo plazo. Estamos en un ejercicio más flexible, de mirar hacia un lado y otro en la medida en que las condiciones lo exijan. Al mismo tiempo vamos pensando en cómo estructuralmente nos acomodamos en ese nuevo modelo distinto y en el que podemos aportar algún valor.



A eso hay que sumar los cambios disruptivos de la sociedad. Por ejemplo, los comportamientos distintos de los jóvenes, no sólo en términos de conformación familiar, sino de actividades y de intereses.

¿Cómo enfrentan internamente esas transformaciones?

​

Creo que el liderazgo es diferente. Ya no existe el de una persona seguida por los demás. La gente quiere hacer parte del cambio y quiere ser parte de las grandes decisiones.

¿Cuál es el nivel de satisfacción de las empresas y los afiliados?

​

Desde el comienzo consultamos al cliente y ello también implica dejarse medir. Nuestro índice de satisfacción ha evolucionado y hoy confiamos en la experiencia del cliente. Hoy la gente está conectada emocionalmente con Compensar. Hoy el 60% de los afiliados toma los servicios de la caja y por eso tenemos que crecer en infraestructura y tener disponibilidades.

(Más noticias: En diciembre, Smart Fit programa la inauguración de 11 sedes)

¿Cuáles son las oportunidades de mejora?

​

En esta dificultad en salud tenemos una oportunidad de mejora en los tiempos de espera, en que la gente recobre la tranquilidad de que su gestor, como se llamará si la reforma sale de esa manera, le va a ayudar a transitar el camino de manera más fácil.



También necesitamos ser muy pertinentes en la oferta a cada persona. Eso lo estamos haciendo con inteligencia artificial y modelos analíticos, para que la gente se sienta incluida en una oferta y que a través de su vida Compensar le ayuda a cumplir sus metas.

¿Esta es la nueva etapa?



Creemos que el término caja de compensación se queda como obsoleto para lo que es capaz de hacer por una persona.



Entonces quisimos denominarnos una plataforma integral de servicios de bienestar. Se trata de aprovechar toda la información de nuestros usuarios para ser más efectivos en esa oferta y la construcción de una oferta sea pertinente en términos de tiempo, de capacidad de pago y de oportunidad.

(Más noticias: Starbucks tiene potencial para triplicar sus tiendas en el país)

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio