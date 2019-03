Buscan que ‘apps’ coticen por sus colaboradores

Actualmente en el país funcionan alrededor de 3.000 plataformas digitales que vinculan a más de 150.000 colaboradores, a quienes, en su mayoría, no se les paga seguridad social.



Y aunque aún no se ha logrado regular la operación de todas estas empresas en Colombia, lo cierto es que se han convertido en una fuente de empleo de tiempo completo o parcial para muchos ciudadanos.



(Gobierno regularía en el 2019 los contratos de trabajo con plataformas).

Como respuesta a esa situación, el partido Mira diseñó una propuesta en la que plantea que las empresas hagan aportes a la seguridad social de sus trabajadores dependiendo de los ingresos que estos alcancen a tener mensualmente.



Esta formula será discutida esta semana con representantes de las plataformas digitales y luego se llevaría a los debates del Plan Nacional de Desarrollo.



LA FÓRMULA



En concreto, la iniciativa expone que para las personas que ganen menos de un salario mínimo ($828.116), la plataforma debería aportar el 15%.



Por ejemplo, si un repartidor de Rappi devenga $500.000 en un mes, por esa actividad, la aplicación tendría que aportar $75.000. De los cuales, $70.000 irían para un ahorro para la vejez, que probablemente se haría a través del programa BEPS, y los $5.000 restantes se destinarían a un microseguro de vida y riesgos laborales.



En el caso de ganar un salario mínimo o más, la plataforma asumiría el 100% del pago por riesgos laborales a una ARL, y en cuanto a salud y pensión, el aporte se haría por la mitad.



Es decir, que si hoy un trabajador independiente debe cancelar por si mismo $236.250, ese monto se reduciría a $118.275, de los cuales $51,875 irían a salud y $66.400 un fondo de pensión. La mitad que le correspondería.



“La idea es proponer un régimen especial dentro del DNP que regule esta situación”, señaló Carlos Baena, viceministro de relaciones laborales, en diálogo con Portafolio.



(El trabajo en plataformas digitales e industria 4.0).



Por su parte, Carlos Guevara, presidente del partido Mira, indicó que los ingresos que están teniendo estas plataformas “no están redundando de manera equitativa en la protección de sus colaboradores”.



De acuerdo con cifras de la Dian, en el 2018 estas plataformas facturaron cerca de $1 billón y, para este año, se espera hacer un recaudo de más de $171.000 millones. Como ejemplo, solamente Uber pagó cerca de $35.000 millones de pesos por concepto de IVA el año pasado.



Sin embargo, una de las razones por las que hasta ahora muchas de estas firmas no han empezado a hacer aportes de seguridad social es porque, legalmente, no es claro si existe una relación laboral con los colaboradores y los tipos de contrato existentes parecen no amoldarse a la práctica de estos trabajos.



No obstante, la posición del viceministro Baena es que debe existir flexibilidad para que sean las empresas quienes decidan si las personas son sus empleados o no, dependiendo de la actividad.



“No solo estamos buscando protección para las personas, sino también a las plataformas, porque estas están generando mucho empleo, pero están en riesgo de que en cualquier momento, mediante decisiones judiciales, se determine que deben vincular a estas personas mediante contratos de trabajo tradicionales”, concluyó.