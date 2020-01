'Cabify seguirá operando normalmente con todos los servicios'

Óscar Zapata, director comercial en Colombia de Cabify, explica que la compañía seguirá operando normalmente en Colombia, luego de que se dé la muy probable salida de Uber este primero de febrero.



Zapata asegura que esta aplicación tiene unos servicios que ya están completamente regulados en el país, como el de taxis y el Cabify Empresas, mientras que el de conductores particulares comprende menos del 40% del total de viajes.



¿Cuáles son las perspectivas de Cabify para este año, ya que parece que la regulación para las plataformas de movilidad se va a demorar?



Gracias a un buen análisis de mercado que se hizo desde el principio, nuestro foco han sido los taxis y las empresas, con las compañías Easy Taxi y Cabify Empresas, que son empresas de transporte legalmente constituidas.



Hoy en día aplaudimos la regulación y sabemos que lo que está pasando es algo coyuntural que puede afectar a muchos usuarios, pero aquí estamos nosotros como una alternativa más, que no tiene la posibilidad de salir del mercado. Cabify Empresas está 100% regulada, por lo tanto no entra en toda esta coyuntura.



Nos llamamos Cabify, hemos prestado el servicio de movilidad y transporte por medio de una aplicación y sí estamos regulados.



Regulados en el servicio de taxis y placas blancas, pero en particulares están como Uber…



Sí, y esperamos una regulación. Que queden claras las reglas, pero también seguimos con el servicio de conductores particulares.



¿Están de acuerdo con el proyecto del representante Mauricio Toro para regular las aplicaciones de servicio de particulares?



Hemos estado con él en ese proyecto aportando ideas desde hace mucho tiempo. Apoyamos la regulación.



¿Están de acuerdo, como piensan muchos, que ustedes tienen que contratar a los conductores directamente?



El detalle de la norma de cada punto no quiere decir que la hayamos escrito nosotros. Fuimos parte del camino para lo que él presentó en el Senado. Lo que sí aplaudimos 100% es que se aclaren las reglas y se definan para que no se afecte a nadie: ni a los taxistas, ni a los usuarios, ni a los conductores particulares. Que todos podamos convivir. Y es que lo que está haciendo Cabify: enfocándose en el taxi para prestarle servicio tanto al privado como al corporativo.



¿Aceptarían tener que contratar a los conductores particulares?



Esperemos lo que determine la regulación, pero la verdad es que eso afectaría el mercado porque los precios no comprenden los costos de tener un empleado como tal, sino los costos de conectar usuarios con conductores. Si eso sucede, probablemente el mercado tendrá que cambiar de precios y eso afectaría también al usuario.



¿Cuál es la proporción de conductores particulares que ustedes tienen?



Menos del 40%, el 60% son taxis y corporativos.



¿Cómo ha crecido el servicio de taxis por medio de plataformas?



Tenemos una gran alternativa y es que los taxis de Cabify se pueden pagar en efectivo y con tarjeta de crédito por medio de la aplicación.



¿Cómo va el negocio del servicio corporativo?



Tenemos tanto taxis como los placa blanca. Esto le permite a los usuarios tener más disponibilidad. Tenemos más de 55.000 conductores en la calle esperando prestar el servicio. Contamos con más de 5.000 conductores de placa blanca activos, lo que le permite a los usuarios tener mucha más disponibilidad y tener un carro más cerca de él.



¿El servicio corporativo es de ustedes o es intermediación?



Parte es de nosotros, se llama Cabify transporte. Está constituida ante el ministerio de Transporte como una compañía de transporte especial con toda la regulación.



¿Y cómo es la relación con los conductores de ese transporte corporativo?



Prestan un servicio de transporte y están vinculados a una empresa o a la nuestra. Están conectados a una plataforma y para esto, por ley, les tenemos que entregar a todos un extracto de contrato. Toda esa logística la hacemos nosotros con nuestros conductores.



¿Qué diferencia el servicio corporativo de ustedes de otras empresas?



Somos la única plataforma que le permite al usuario corporativo tener dos opciones de movilidad de acuerdo a comodidad y precios.



Todos los servicios de Cabify Empresas están en un solo lugar. Desde la plataforma pueden controlar toda la moviliad de la compañía y de esa manera pueden optimizar costos y entender qué está pasando, porque el principal problema de las empresas en el tema de movilidad es que no saben qué consumen y porqué lo consumen.



Se controla el tema de facturación fácilmente, sin recolectar vales ni reembolsos, ahorrando mucho en la parte administrativa. Hemos detectado que las empresas ahorran entre un 20% y 40% con nuestro servicio y permite que los empleados viajen fácilmente.



Estamos en seis ciudades del país y movemos unos 300.000 usuarios, con unos 400.000 viajes mensuales.



¿Qué tan seguro es tomar un taxi por Cabify?



Muy seguro. Creamos un proceso más seguro, con estándares de calidad mucho más altos de lo normal. No cualquier taxista puede estar en la aplicación. Miramos antecedentes penales, de tránsito, documentos legales, la licencia de taxista. Actualmente de los 55.000 taxistas que hay en Bogotá, nosotros tenemos unos 35.000 vinculados.



A los conductores que no ofrecen un buen servicio los expulsamos de la aplicación, los penalizamos o les llamamos la atención. Lo mismo con placas blancas.



¿Cuál es la diferencia para el cliente entre tomar un taxi o un particular por Cabify?



El taxi es más rápido y más económico. La seguridad es la misma. En el particular el servicio es más personalizado.



¿Uber sale este primero de febrero, tienen alguna contingencia para prestarles servicio a todos esos clientes?



Claro, más disponibilidad de placas blancas, taxis y particulares desde una sola aplicación.





