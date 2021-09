Cablevisión y otras 9 reconocidas empresas que entran a liquidación

La Superintendencia de Sociedades emitió esta semana un listado de empresas a las que se les decretó la apertura de procesos de Liquidación Judicial.



(Firma prestamista que opera en Colombia y México se declara en quiebra).

Estas sociedades habían sido admitidas al proceso de reorganización empresarial previsto en la Ley 1116 de 2006, el 10 de septiembre de 2020, por solicitud de la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades. Sin embargo, en diligencias de inspección judicial se constató el abandono de los negocios y la falta de información para continuar con los procesos recuperatorios.



Ante esta situación se designó un agente liquidador, quién será el encargado de adelantar los procesos de manera coordinada, según las órdenes del Juez del Concurso.



(Pros y contras de la propuesta de reforma a la ley de insolvencia).



La Liquidación Judicial Simplificada prevista en el Decreto Ley 772 de 2020, persigue la pronta y ordenada liquidación, buscando el mejor aprovechamiento del patrimonio del deudor.



Estas son las empresas que entran en el proceso:



- Transtel S.A. (Auto No 2021-01-534076)

- Transtel Intermedia S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534109)

- Unitel S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534107)

- Empresa de Teléfonos de Palmira S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534106)

- Empresa de Teléfonos de Jamundí S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534099)

- Teléfonos de Cartago S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534105)

- Empresa de Telecomunicaciones de Girardot S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534096)

- Caucatel S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534089)

- Bugatel S.A. E.S.P. (Auto No 2021-01-534094)

- Cablevisión S.A.S. E.S.P. (Auto No 2021-01-534087)



PORTAFOLIO