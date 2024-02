Hilton busca convertirse en 'destino' gastronómico en el país: experiencias que ofrece

La cadena de hoteles Hilton es una de las más reconocidas en el mundo. Al escuchar su nombre, lo que las personas pueden pensar, de inmediato, es en confort, bienestar y lujo, pero todo muy enfocado y relacinado con el descanso: en pasar una noche, un par de noches, y dormir.

Así las cosas, la cadena Hilton busca que sus clientes y usuarios conozcan sus servicios más allá de dormir en sus hoteles y su objetivo es posicionarse como un 'destino' gastronómico en Colombia: que las personas acudan a sus instalaciones a pasar un buen rato y a disfrutar del amplio catálogo de restaurantes que tiene en sus sitios de alojamiento en Bogotá y Santa Marta.



(Vea: Cuáles son las empresas con el mejor ambiente laboral en el mundo).

Tenga en cuenta que los hoteles de la cadena en el país son Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias y Hilton Santa Marta.

Y, entonces, ¿qué ofrece cada hotel en cuenta a gastronomía? Aquí le contamos.

Hilton Bogotá

Ubicado en la carrera 7 # 72-41, en Bogotá, muy cerca de la Zona Rosa de la capital colombiana, el Hilton Bogotá ofrece "un diseño contemporáneo con la atención que busca el viajero moderno, combinando un ambiente agradable y un servicio impecable tanto para los viajes de negocio, como para los viajes de placer", explicó el hotel.

En cuanto a su oferta gastronómica y de diversión, cuenta con el restaurante La Ventana, Levels Bar y Sky 15 Rooftop. El primero "fundamenta su cocina en el uso de insumos frescos y naturales, provenientes de cultivos de diferentes granjas a las afueras de Bogotá, así como de los más selectos cortes de carnes, pescados y aves, que son preparados a la parrilla. Y ofrece una coffee corner', donde los comensales pueden disfrutar de un café 100 % colombiano".



(Vea: Hilton y Hyatt son las marcas hoteleras más valiosas en 2023).

El ajiaco, en La Ventana. Archivo Particular

Levels Bar es "un espacio diseñado para ofrecer a huéspedes, turistas y visitantes un punto de encuentro en el que las sensaciones, el buen gusto y lo mejor de la escena musical convergen en un solo lugar".

Levels Bar. Archivo Particular

Y Sky 15 Rooftop queda en lo más alto del hotel, por lo que podrá disfrutar de una maravillosa vista de

Bogotá. Es una zona de entretenimiento que ofrece "cócteles únicos y los platos recién preparados a

la parrilla". Su enfoque gastronómico, además, es el de la comida mexicana, una de las más buscadas y apetecidas en la ciudad.

La cabeza de los espacios gastronómicos es Adrián Gerboles, el chef ejecutivo de Hilton Bogotá desde octubre de 2021.



Es argentino y cuenta con una experiencia de 19 años, con una gran base de cocina francesa enfocado en hotelería.



(Vea: ¿Dónde viajar con mi mascota en 2023? Aquí cinco lugares imperdibles).



"Ha incorporado nuevos conocimientos en la gastronomía, buscando la mejora constante de los procesos y la calidad de los productos. Y elaboró un menú para el restaurante La Ventana en el que exaltan varios platos que fueron creaciones de sus cocineros y que fueron trabajadas junto a él", explicó Hilton.



El hotel también tiene gimnasio, piscina al aire libre, sala de masajes y estación de conectividad. Y tiene 10 salones de reuniones "con luz natural, espacios de descanso, ambientes al aire libre y el más

moderno equipo audiovisual para facilitar la planificación de su reunión o evento", siendo el Platinum, con capacidad hasta para 500 personas, el más grande (además, puede dividirse en tres espacios).



Hilton Bogotá Corferias

El Hilton Bogotá Corferias, el más grande la ciudad (410 habitaciones), está ubicado en la carrera 37 #29-24, al lado del centro de eventos más grande del país, Corferias, y muy cerca del aeropuerto El Dorado y del centro de la capital.

(Vea: La 'Barbiemanía' llega a Bogotá: lanzan habitación temática de Barbie).

Sus opciones gastronómicas y para la diversión son: Oka Grill House, Four Eleven Bar y el Bon Market and Bar.

Oka Grill House. Archivo Particular

El Oka Grill House tiene como concepto gastronómico un "homenaje contemporáneo a la tradición culinaria colombiana". Tiene un diseño urbano y su cocina está en el centro del lugar, permitiendo un ambiente "enérgico, juvenil y divertido que inspira conectividad y cercanía". Además, es la sede de un 'brunch' que se hace todos los fines de semana y en el que la temática de la comida varía en cada ocasión.

El Four Eleven Bar es una extensión del restaurante y crea "una experiencia dimensional. Esta área ofrece asientos flexibles que pueden adaptarse a grupos grandes".



Finalmente, el Bon Market and Bar ofrece una variedad de comidas para llevar, como sándwiches y ensaladas. Y allí se realiza un 'all you can it' de pizza, todos los jueves.

Bon Market and Bar. Archivo Particular

El chef ejecutivo es Javier Carcamo Sáez, quien es chileno y tiene una amplia experiencia de más de 20 años en comida latina, presentación internacional y en el área de cocina de hoteles.



Antes de llegar a Hilton Bogotá Corferias (febrero de 2019), pasó por las cadenas Sheraton Hotels & Resorts, Embassy Suites y Marriott International.



(Vea: El Hilton Corferias se vuelve experto en eventos híbridos).

El Hilton Bogotá Corferias también cuenta con zona 'fitness' para relajarse (gimnasio, piscina cubierta, hidromasaje, sauna y masajes), estación de conectividad y una 'executive lounge' (372 m2 para miembros Hilton Honors Diamond and Gold).



En cuanto a sus opciones para reuniones y eventos, tiene 8 salas.

Hilton Bogotá Corferias. Archivo Particular

Hilton Santa Marta

Ubicado en la carrera 2 #114–78, vía Ciénaga, sector Pozos Colorados, el Hilton Santa Marta es uno de los hoteles más nuevos de la capital del Magdalena, con poco más de un año funcionando.

Su oferta gastronómica y de diversión se centra en Nuggu Bar and Restaurante, Waku Restaurante, Uzu Bar y Sikunu Skybar.

Hilton Santa Marta. Archivo Particular

Nuggu ofrece "un universo de sabores que revolucionan la gastronomía en la llamada Perla de América. Está inspirado en Sierra Nevada, con una propuesta gastronómica internacional".



Waku, por su parte, tiene una vista al mar y su especialidad son los mariscos y los cócteles. Mientras que Uzu ofrece una piscina y cócteles de autor.



Finalmente, Sikunu es el bar más alto e 'instagrameable' de Santa Marta, con una vista única de 360 grados del mar y de Sierra Nevada.

Hilton Santa Marta. Archivo Particular

Jorge Armando Trillos Bovea es el chef ejecutivo del Hilton Santa Marta. Tiene más de 14 años de experiencia en diseños de menú, ejecución de eventos gastronómicos y organización y entrenamiento de personal con nuevas técnicas de cocina.

.

El interés del chef se enfoca en la comida internacional mediterránea y la gastronomía asiática y "le apasiona crear experiencias únicas para los comensales al fusionar texturas, aromas y sabores".



El Hilton Santa Marta también ofrece spa, piscinas, club de playa, club infantil y gimnasio. Además, "es ideal para eventos de todo tipo y tamaño, con un 'ballroom' con capacidad para 400 invitados, espacios al aire libre o salas de reuniones más pequeñas con grandes mesas de conferencias y luz natural".



En total hay 10 salas de reuniones.