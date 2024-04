Nespresso Colombia le apuesta a un portafolio innovador: estas son las novedades

Tras 10 años de operaciones en Colombia, Nespresso planea extender su modelo de tiendas para estar más cerca a los consumidores. También se suma al lanzamiento global de la marca que incursiona en los cafés funcionales, según anuncia Javier Ranjel, director de la marca en el país.



¿Cómo ha evolucionado el café en cápsula en el mercado?



Es un segmento bastante pequeño todavía. Los estudios dicen que es de aproximadamente del 3 al 4% del mercado, pero esto lo vemos más como una oportunidad de hacer crecer el sistema que, además, permite que la calidad de la taza sea muy buena y se mantengan sus características.

¿Qué estrategias tienen para crecer?

Nuestro plan es estar cerca de la gente y generar esos lazos de comunicación con el consumidor final. Nosotros tenemos acá cerca de 12 operaciones. Tenemos tres boutiques en el Andino y en Unicentro, en Bogotá, y en El Tesoro, en Medellín, que inauguramos en diciembre, pero nuestro plan es seguir expandiéndonos. También estamos con dos puntos pequeños en Viva Barranquilla y en Buenavista II. Y llegar, no solo por nosotros mismos, sino de nuestros aliados, como Falabella y Pepe Ganga y Rappi.



También tenemos nuestra página web para las ciudades en donde no tenemos presencia física, pero nuestra idea es tener presencia en las ciudades principales, y en donde no estamos generando esa cercanía por las aplicaciones y nuestra página.

¿Cuáles serían las ciudades para crecer?

La idea es que donde tenemos puntos pequeños podamos entregar una experiencia un poco más grande y robusta para que la gente pueda sentir ese ambiente de experiencia y ritual que somos expertos en dar. Estamos trabajando en planes que no tengo confirmados en este momento.

Al comienzo, la boutique se planteó como exclusiva, ¿cambió el concepto?

Me remito a lo que pasa en las joyerías, hace 10 a 15 años tenían vigilancia, las puertas cerradas y eran muy lejanas a la gente. Creo que ahora Nespresso es un lujo, pero un lujo alcanzable. Nunca vamos a bajar la calidad, pero tenemos que tener una calidez suficiente para celebrar alrededor del café en las conversaciones con nuestros clientes. Nuestro producto es para todo el mundo y accesible en términos de precio. La cápsula más económica puede estar en $2.950 y el consumidor está en la comodidad de la casa con el mejor café del mundo.

¿Cuáles han sido las más recientes novedades?

Algunas que han sido un hito. El año pasado tuvimos Pumpkin, edición que salió en octubre y fue un completo éxito, un café saborizado con sabor a calabaza. Ahora estamos con la máquina de café Vertuo Lattissima, máquina integrada con solución de leche, y su café de edición limitada, Maple Pecan. Y como primicia, tenemos los cafés funcionales. Está Melozio Go & Stormio Go, con extracafeína: 20% más de cafeína en comparación con la mezcla regular de Melozio & Stormio. Se puede consumir cuando se necesita más energía. Y también está Vivida, con Vitamina B12, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Estamos dando noticias y creo que, manteniendo la calidad, podemos llegar a mucha más gente que le interesa este tipo de cafés. Los estamos lanzando al tiempo, se puede pedir virtualmente, pero en una o dos semanas estará en la oferta permanente.

¿Cuál es la meta?

Queremos seguir con el tren que hemos tenido hasta 2023 para que cada año crezcamos por lo menos por encima del 20%, basados en un crecimiento hacia el B2C (empresa a consumidor) en ciudades, y de B2B (empresa a empresa) con creación de nuevos clientes en restaurantes, hoteles y oficinas.

¿Qué significa Colombia para Nespresso?

Es muy importante porque, además de ser icónico en el café, somos representantes del producto de Colombia en el mundo.



El 70% de nuestras más de 60 variedades a la venta, contiene un poquito del producto nacional.

Entonces, más allá del compromiso del Programa AAA (para promover las buenas prácticas agrícolas), nosotros garantizamos unos estándares diferentes que están más arriba de lo normal.

¿Sienten la desaceleración de la economía?

En este momento no, estamos creciendo, sin negar que hay un entorno bastante complicado en términos de confianza del consumidor en otras marcas. Pero Nespresso ha compensado y nuestro cliente a veces sacrifica otras cosas, pero se da su lujito comprando nuestra marca.

¿Cómo van en la recuperación posconsumo?



Tenemos este programa de reciclaje en donde la gente nos devuelve las cápsulas y el aluminio se recupera. Este material se vuelve a la industria siderúrgica y el café pasa a ser abono.



Nuestro compromiso es recoger gratis las cápsulas en la casa del consumidor e invitamos a que se lleven también a las boutiques. Actualmente, reciclamos más de la mitad de las cápsulas que vendemos, un porcentaje bastante alto, sabiendo que en el país no hay una cultura per se en torno al reciclaje. De hecho, la mayor fuente de tráfico de las boutiques es de nuestros clientes que acuden con sus bolsas de reciclaje para que hagamos ese proceso de disposición final de las cápsulas. En los hoteles, restaurantes y oficinas tenemos también un sistema de recolección. En general, se trata simplemente de pedir la ayuda de la gente para que entienda la importancia de este proceso, para que este ciclo se cierre, ojalá ciento por ciento, en algún momento.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio