Café en máquinas mueve las ventas de Juan Valdez

Con el lema “la marca de todo un país”, Procafecol que maneja la marca Juan Valdez quiere enviar un mensaje a los consumidores colombianos sobre su aporte a los caficultores nacionales.



Camila Escobar, presidenta de Procafecol, explicó que el objetivo de la nueva campaña que se difundirá en todo el país, es mostrar el valor de la marca y su aporte a los cultivadores del grano.



Los estudios muestran que si bien los jóvenes identifican la colombianidad de la marca no saben que es propiedad de los caficultores y que ellos reciben regalías.



“Estos son valores que nos hacen diferentes y estoy seguro que cuando sepan esto muchos de ellos se van a acerca más a la marca”, complementó al respecto Doménico Barbato, vicepresidente comercial y de mercadeo de Procafecol.



La cadena tiene en la actualidad 445 tiendas a nivel mundial, de las cuales 313 están en Colombia y 132 en otros 13 países. Avanza en su plan de expansión nacional y e internacional. Por ejemplo, en Argentina ya se firmó el contrato de franquicia y se está en la búsqueda del primer local, indicó Escobar. La meta es abrirlo este año.



En el primer semestre, las ventas de Procafecol aumentaron 9,7%. Para Camila Escobar, el resultado es satisfactorio porque se muestra un crecimiento saludable de la compañía en los tres canales: las tiendas, las grandes superficies y el segmento institucional.



El canal de tiendas en Colombia es la punta de lanza de Procafecol con un aumento de 6,2% De hecho, reveló que ya están en marcha las pruebas piloto del nuevo formato de cafés ‘al paso’, pero no detalló las ubicaciones .



Y si bien los canales tradicionales generan resultados positivos, sobresale el desempeño de los no tradicionales como el institucional. Camila Escobar resaltó el crecimiento de las máquinas vending con un aumento del 157% en ventas frente al primer semestre del año anterior, con 126 máquinas al cierre de junio.



Paralelamente, la diversificación de la venta en otros clientes (corporativo, hotelería, restaurantes, empresas transportadoras) ha permitido generar nuevas fuentes de ingreso y lograr posicionar la marca en otros segmentos, dice la empresa.