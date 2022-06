Café Lavazza retorna con tiendas y hasta venta de cápsulas

Con un plan de apertura de tiendas y la entrada a supermercados y restaurantes, la marca italiana Café Lavazza retoma el mercado colombiano. Juan Felipe Salcedo, representante local de la marca, explicó el nuevo despliegue que traen la empresa al país.



(La crisis del ‘subprime’ en el sector cafetero).

¿Cuál ha sido la historia de Lavazza en Colombia?



La marca tuvo su primera incursión en Colombia hace cerca de 10 años cuando abrió un punto en la 85 con 11, en Bogotá. Igualmente, desde el 2004 está en zonas donde se cultiva café.



(Fallan millonaria demanda a favor de la Federación de Cafeteros).



¿Tiene en sus mezclas café colombiano?



Sí y también hemos desarrollado un blend con producto nacional que se llama Amazonas. Es una marca que ha apoyado mucho al país y no creo que se haya dado la suficiente difusión para que la gente lo sepa.



¿La tienda de café todavía opera?



No. Pero se abrirá una nueva en un par de semanas en la 77 con Carrera Séptima, una especie de show room. Y claro que hay restaurantes y cafés en donde se puede consumir nuestro producto. En marzo empezamos las operaciones, después de más de dos años de conversaciones logré ser el representante de la marca para Colombia.



¿Este es el inicio de la expansión de tiendas?



Sí, vamos a abrir tiendas nuevamente. Después tendremos una apertura de café exclusivo en el nuevo Coliseo Live que se inaugurará en Bogotá.



¿Van a tener comercialización de café empacado?



Así es. Estaremos tanto en los supermercados como en los restaurantes con Café Lavazza.



¿Cuál será el proceso de entrada al comercio y al segmento institucional?



Traeremos nuestras dos principales referencias. Una, es café Crema e Aroma, que es 70% de Colombia y 30% de otras regiones. Y la otra es Tierra Colombia, 100% nacional, un blend de granos del Meta, Huila y Antioquia. Todo el producto será traído de la tostadora de Turín al mercado colombiano.



¿Cómo entender el negocio de importar cuando la mayoría del grano es local?



Desafortunadamente, en el país no tenemos la tecnología que se requiere para la tostión. Es cierto que se incrementan los costos pero se genera una calidad que no se puede lograr acá. Italia es reconocido por su café espresso y la materia prima es importada.



¿En qué segmento de consumidor espera posicionarse?



Es el estrato del 4 a 6, pero la verdad es que cualquier persona tiene acceso a un café, con una alta rentabilidad. Ahora vendemos el café en grano para moler en el canal horeca (hoteles, restaurantes y casinos). Planeamos colocar en los supermercados café en grano, molido y en cápsulas. Tenemos unas que son compatibles con las máquinas de Nespresso y también tenemos máquina propia tipo Lavazza.



¿Para cuándo estarán disponibles?



En restaurantes ya estamos y esperamos que para julio estén los productos en los supermercados.



¿Cuál sería el aporte de la marca al mercado?



Lavazza es la segunda y más importante compañía de Italia en los canales de alimentos después de Ferrero. El hecho de que se esté fijando en nosotros es una ventaja porque eso nos va a ayudar mucho al desarrollo del producto. En los países a donde entra se vuelve el principal proveedor, basado en su tecnología.



¿Cuáles son las metas?



Las metas son conservadoras. Para este año la meta es comercializar 4.000 kilos de café y la vamos a sobrepasar. Al finalizar el año, esperamos tener mínimo tres tiendas en Bogotá.



¿Cuál es el monto de inversión?



No tenemos un límite, pues Café Lavazza cuenta con recursos muy amplios, la idea es ver oportunidades y hacer las inversiones.



¿Cuál ha sido el trabajo en zonas de cultivos?



En el tema de sustitución de cultivos ilícitos hemos participado desde el 2018, especialmente en el Meta, con agronómos que capacitan a los caficultores, de la mano con la Federación de Cafeteros. Igualmente, ha creado varias fundaciones que buscan el desarrollo del grano que compra, reconociendo un precio superior al que está en el mercado. Esta estrategia, de paso, va acompañado de criterios de sostenibilidad y del cuidado del planeta, por lo que se ha preocupado por fomentar las buenas prácticas de producción.



En línea con este trabajo ha contribuido a la conectividad en estas zonas, donde no es suficiente tener el servicio de internet si no se cuenta con dispositivos. De ahí que se ayudó con la distribución de tabletas a la población. Esos esfuerzos se concentran en Huila, Meta y Antioquia.



¿Cuánto café colombiano compra la marca al año?



Se considera que la compra es de más de dos millones de sacos de café al año, tanto a los caficultores como la Federación Nacional de Cafeteros, de varias regiones del país.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO