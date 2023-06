El plan del Minhacienda y Analdex para apoyar a exportadores de café

Durante una reunión entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), el jefe de cartera, Ricardo Bonilla, abordó los temas de los aranceles inteligentes, la bajada de las tasas de interés, la sustitución de cultivos ilícitos por café, la renovación de cafetales y la relación con las bases cafeteras.

Bonilla aseguró que una de las prioridades es trabajar con el sector cafetero, pues de este dependen cerca de 500.000 familias, teniendo en cuenta también que el café es el principal producto de exportación no minero del país.



"Hay una coyuntura de la caída del sector cocalero y debemos ver cómo podemos trabajar un tema de sustitución de cultivos, donde el café podría ser un gran protagonista. De igual forma, estamos en las fases finales de unas vías terciarias que van a ser de gran ayuda para mover la carga de café”, resaltó Bonilla.



El ministro también aseguró que "que hay que estimular los créditos a los caficultores, no solo con la banca comercial, sino también con la banca cooperativa. Con esto queremos llegar más fuerte a las bases cafeteras, de la mano del Ministerio de Agricultura. Todo con el fin de combatir el gota a gota con unos microcréditos".



Del lado del panorama macroeconómico, Bonilla explicó que buscan no subir las tasas de interés en las próximas juntas del Banco de la República, asegurando que se espera que estas comiencen a bajar en el mes de septiembre.



"Nuestra meta de inflación para finalizar el 2023 es de 9,5%, si el panorama

internacional, en especial en Estados Unidos, avanza de manera positiva", añadió Bonilla.



En temas arancelarios, el ministro también instó en el uso de los instrumentos a disposición para contrarrestar situaciones de dumping (precios muy inferiores al coste de producción) y de competencia desleal.



En la junta, además del ministro Bonilla, también estuvo Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, acompañado por la junta directiva de la asociación, y Javier Díaz, presidente de Analdex.



