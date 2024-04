Caída en la demanda y competencia desleal frenan inversiones, revela Diaco

Jefferson Marko, CEO de Diaco, explica que la contracción de la demanda interna y la competencia desleal tienen en vilo al sector siderúrgico. Advierte incluso, que “para inversiones de importe (valor) mayor tenemos que esperar un poco más de claridad sobre cómo la economía va a caminar”.



¿Cuál es el balance del negocio?

​

Cerramos un 2023 difícil. Hemos pasado por un ajuste de contracción en la demanda. El número de ventas e iniciaciones de la construcción civil en Colombia cerraron muy por debajo de promedios anteriores y esto impactó la industria local.



La diferencia con nosotros, en Diaco, es que tenemos un enfoque de atender la demanda y las necesidades del país. No hay una necesidad de exportar, entonces nos enfocamos en tener un producto de calidad y ofrecer a los clientes una diferencia en servicios, estar más cercanos y atender las demandas locales.



¿Y qué ha pasado con las importaciones?

​

Las importaciones de países con los que tenemos tratados de libre comercio, son regulares en Colombia pero han decrecido porque se enfocan en otros mercados. Tener una industria fuerte preparada para atender la demanda es una fortaleza de Colombia y nosotros lo hicimos y hablo en nombre de los productores locales. En Diaco logramos atender la producción, con resultados inferiores a los esperados por la contracción en la demanda.



¿Podría compartir algunos datos?

​

Si miramos el 2022 y la proyección de resultados de 2023, hubo una caída por encima de un 30% en los resultados financieros.

¿Cuál sería el presupuesto para el 2024?

​

Son metas muy similares a las de 2023, de garantizar producción y, principalmente, tener producto disponible para atender las necesidades si tenemos un repunte en la demanda y en la necesidad de consumo.



¿Alguna novedad sobre importaciones?

​

No, pero es una preocupación en Latinoamérica. La inundación de acero de China, y del propio Rusia, en los mercados de una manera desleal ha generado impactos enormes. Miremos las medidas de Estados Unidos, de la Unión Europea, y de México con aranceles por encima del 25%, no como un tema de protección pero sí de igualar las condiciones a la industria local.



Esto generaría en mercados que no toman decisiones similares en el tiempo correcto una exposición enorme a importaciones con precios subsidiados. Estoy seguro de que si miramos los resultados del segundo semestre de 2023 y estos primeros meses del 2024 en todo Latinoamérica en la industria siderúrgica vamos a ver un deterioro de los resultados de las compañías. Incluso, pérdidas.

¿Qué está en juego?



No se trata de defender o generar condiciones a la industria local. Es un tema de defender el trabajo local, porque si no estamos en condiciones de mantener una industria fuerte, competitiva, podemos perder empleos, inversiones. También hay un tema de medio ambiente porque comprar un acero de China que tiene el doble de emisiones de gases de efecto invernadero en los países latinos, en Colombia por ejemplo, también es un tema que no favorece la sostenibilidad.



¿Qué pasa si países como México toman medidas y Colombia no?

​

Es un buen punto porque si México, que es una economía grande, con gran consumo y toma medidas, este excedente de productos de China, por ejemplo, o productos de Rusia van a llegar a otros mercados y a países como Colombia, que no tomó las mismas políticas de defensa, entonces va a generar impacto. Es muy importante esta discusión; creo que tenemos un diálogo con el Gobierno, presentamos los datos, y creemos que Colombia va a tomar las medidas por un tema de país.

¿Hay algún plan de inversión de la compañía?

​

Estamos discutiendo para los próximos años inversiones principalmente en excelencia operacional. Ahí añadimos inteligencia artificial en algunos procesos, no solo para tener calidad sino para garantizar la competitividad del negocio. En energía, tenemos discusiones importantes para definir posibilidad de inversiones, porque tenemos una matriz limpia en Colombia y creemos que podemos crecer en una matriz más verde.



El país tiene un potencial para energía solar y eólica, y tenemos una atención a este tema porque somos la primera siderúrgica en tener una declaración ambiental de producto, y miramos todas las emisiones e impactos en nuestra cadena. Entonces estamos mirando posibilidades en energía, especialmente con Inicia, nuestro accionista, que tiene inversiones en diferentes sectores.



¿Qué más les interesa?

​

Garantizar el nivel de atención a clientes. Estamos en un proyecto de revisión de nuestras actividades logísticas, de cómo estar más cerca del cliente y hay posibilidades de diseñar un marketplace para hacer negocios. Pero para inversiones de importe (valor) mayor tenemos que esperar un poco más de claridad sobre cómo la economía va a caminar.



Sí tenemos una idea de seguir haciendo inversiones y de crecer en el país, pero hay que entender el momento correcto. Ahora que tenemos una contracción en la demanda y que no tenemos una igualdad de condiciones con países que hacen la competencia desleal, se puede frenar algún tipo de inversión. Pero tenemos la capacidad para hacer inversiones y para acompañar el desarrollo de Colombia.

La aprobación de la Superindustria

¿Ya se dio la aprobación de la SIC?

​

Recibimos la aprobación; estamos en los trámites internos para comunicar el cierre de la transacción. Inicia tiene 100% de las acciones.



¿Qué cambiará?

​

Inicia tendrá agilidad para otras inversiones y para acompañar el desarrollo de Colombia. La relación con Gerdau seguirá porque es proveedor.



¿Cuál es la labor con los recicladores?

​

La economía circular es la base de nuestro negocio. Tenemos capacidad de reciclar más de 360.000 toneladas de chatarra al año y los recicladores son los grandes protagonistas. Creamos el programa ‘Gestionando y Reciclando’ con la Universidad Central para formarlos en la gestión de su negocio. Más de 300 recicladores se han vinculado y añadimos más de 40.



Constanza Gómez Guasca

Periodista de Portafolio