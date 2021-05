Más de 80 mil obreros perderían sus trabajos en el Valle por el paro

La crisis que vive el país por cuenta del paro nacional está afectando el sector constructor en el Valle del Cauca, que es uno de los departamentos más golpeados por las situaciones de orden pública actuales.



La razón de la afectación radica en los bloqueos y las protestas, lo que no les permiten a las personas llegar a sus sitios de trabajo y también impiden la circulación de insumos y materiales de construcción.



Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), a partir del próximo lunes 24 de mayo se tendrían que cerrar las obras que se están desarrollando en el departamento. En este momento, el 95% de las mismas están paralizadas.



En esa misma línea, más de 80.000 obreros se podrían quedar sin trabajo en el Valle, pues la mayoría tienen contrato por obra-labor, es decir, sus ingresos dependen de realizar una labor y por no poder llegar a sus lugares de trabajo no la pueden cumplir.



“El 84% de los obreros viven en situación de vulnerabilidad, en estratos 1 y 2, y el 89% no cuenta con una fuente de ingresos diferente a la de su trabajo”, dijo Camacol, al tiempo que manifestó que los compradores de vivienda también se afectarían.



“Para 2021 estaba proyectado iniciar la construcción de 30 mil viviendas, de las cuales, 6.862 se iniciarían entre enero y abril”, cerró la entidad.



