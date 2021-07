‘Al plan de privados sumamos otro millón de vacunas’: CCB

La Cámara de Comercio de Bogotá avanza en el plan de aportar un millón de vacunas al programa que promueve la inmunización en las empresas. Esta tarea se suma a la que lidera la Andi con 2,5 millones de vacunas. Su presidente, Nicolás Uribe Rueda, reveló a Portafolio detalles de la estrategia “Vacunación por la reactivación” que también busca sumar y acelerar el Plan Nacional del Gobierno. Igualmente, hace un balance favorables sobre la percepción del país de parte de inversionistas europeos, tras una gira que hizo con empresarios la semana pasada.



(Vacunación privados: para mayores de 18 y más detalles del proceso).

¿Cómo fue la gira por Europa?



Fuimos con 10 empresarios de diferentes sectores y tipos de empresa y tamaño y diversidad en sus propietario. El propósito de la visita tenía tres elementos. Uno, transmitir a sectores empresariales, públicos y privados el proceso de reactivación en Colombia y por qué tenemos razones para estar optimistas. En segundo lugar, para transmitir nuestra visión también de lo que había significado el paro y tratar de construir un canal de comunicación alrededor de estos temas coyunturales que a veces se afectan las relaciones. Y en tercer lugar, transmitir la idea de que el proceso de reactivación se tiene que hace con el impulso a la actividad interna y con el fortalecimiento de nuestras alianzas para la cooperación, la inversión y el fortalecimiento del intercambio comercial. Estuvimos en Madrid, Berna y Ginebra de manera presencial. Y en Bruselas lo hicimos de forma virtual, ya que no pudimos ir por restricciones sanitarias. Hicimos cerca de 32 reuniones, con el sector empresarial y público.



¿Cuál es el balance?



Las empresas que trabajan y que invierten en Colombia conocen bien y tienen mucha claridad entre la diferencia de la coyuntura y la estructura. Es decir, los empresarios españoles que tienen inversiones en Colombia entienden con claridad qué es un paro y confían plenamente en que la evolución de este tipo de situaciones es a través de las salidas institucionales. La verdad nosotros nos terminamos gastando más tiempo explicando, que ellos pidiendo explicación.



(Esta semana empezaría vacunación en el sector privado).



Creo que hay resultados interesantes de construcción de confianza, de promoción de la inversión, de articulación de agendas de trabajo particulares y entendieron el mensaje concreto y claro sobre la fortaleza institucional que tenemos en Colombia.



¿Si no se soluciona la coyuntura se corre el riesgo de que cambie la percepción afuera?



Sin duda. Las dificultades tienen que resolverse, no podemos permanecer con bloqueos y protestas vandálicas de manera sistemática porque se empieza a minar, ya de fondo, la confianza en el país. Lo que pude leer y entender es que existe confianza en Colombia y el país sigue siendo la ‘joya de la corona’ para la inversión extranjera.



¿Cómo va el proceso de vacunación que lidera la Cámara de Comercio?



Estamos empeñados en complementar el Plan Nacional de Vacunación. Tenemos un enfoque a hacia pequeñas y medianas empresas. Somos un intermediario, no en el sentido de comisión porque no ganamos nada, sino un vehículo para un proceso de negociación con el Gobierno Nacional y las casas farmacéuticas, para acelerar el proceso aportar a la reactivación.



¿Cuántas vacunas comprarán? ¿Sinovac?



En principio hemos acordado un millón de vacunas - también Sinovac- para el proyecto que estamos adelantando. Se terminarán de identificar interesados hasta el lunes próximo. Si todo sale bien, el martes empezaremos con el proceso de pago que garantiza el derecho al acceso a las vacunas.



¿Y cómo van?



Hasta el martes en la noche, tenemos 450.000 personas interesadas vacunarse en cerca de 10.300 empresas inscritas. En estos últimos tres días vamos, por supuesto, a promocionar mucho más este instrumento para poder garantizar que podamos aplicar el millón de vacunas a 500.000 personas y podamos hacerlo de principio a fin a través de un operador logístico.



Es importante explicar que el proceso es absolutamente transparente, la Cámara de Comercio no va recibiendo un solo peso. El giro que hagan las empresas va a ir de manera directa de sus cuentas a la fiducia, que será Fiducoldex. Y a través de este encargo fiduciario se contratarán a los operadores logísticos que se requieren para cumplir con la vacunación. Esto será a través de plataformas tecnológicas en las que se pueden identificar las empresas, los individuos, garantizar sus citas y agilizar el proceso.



¿Quién más participa?



Hemos invitado a las cámaras de comercio, a diferentes gremios y sectores. La idea es que esto sea lo más abierto y universal posible. Y hay algunos sectores que se han vinculado de manera entusiasta como las cámara de comercio de Bucaramanga, Medellín, Barranquilla. También Andesco y Ucep.



¿Es paralelo a lo de la Andi?



Así es. La vacunación a privados es para el que la quisiera montar.



La Andi ha iniciado el proceso. Nosotros nos tomamos un poquito más de tiempo, con el ánimo de satisfacer la demanda que existe de personas que entienden que la vacunación es la clave para la reactivación. Por ejemplo revisamos el sector esteticista y de peluquería.



Los peluqueros de Bogotá tienen que hacerse casi que una prueba cada dos días para que lo puedan recibir en las casas.



Entonces el certificado de vacunación para personas jóvenes que tienen la necesidad del contacto personal del servicio, se convierte en el principal instrumento para reactivar su negocio. Y eso es lo que nosotros tenemos en mente, poderles ayudar a esos sectores.

​

¿Qué opina sobre los anuncios de los gobiernos nacional y local sobre la segunda línea del Metro de Bogotá?



Particularmente, el anuncio de un acuerdo entre el gobierno nacional y el distrital, a partir del cual se garantizan una inversiones para nuestra ciudad, no deben ser minimizados por cuenta, tal vez, de la ilusión insatisfecha que tenemos todos los bogotanos de tener hace mucho rato, al menos una línea de metro. Uno entiende que aquí hay ausencia de confianza, pero yo creo que es una señal importante para Bogotá.



(Segunda línea del Metro de Bogotá sería subterránea).



¿Qué pasaría si vuelven las restricciones para reducir contagios en Bogotá, con las nuevas disposiciones de Minsalud?



Aspiro a que podamos seguir avanzando con el proceso de reactivación. Unos nuevos cierres significarían un impacto adicional a lo que ya tuvimos en abril, y a lo que vivimos en mayo por cuenta del paro y a esquemas como, por ejemplo, el de 3 por 4 que, en la práctica ha sido demostrado, no sirvieron para detener el contagio pero sí afectaron de manera sustancial la recuperación de la economía.



Bogotá tiene un nivel de crecimiento inferior al del país. Yo entiendo que tenemos unas tensiones enormes en materia de salud y lo que nos interesa es encontrar una fórmula en la que se cuide la salud y la economía. Yo no veo condiciones para que volvamos a un esquema de aumento de restricciones, es muy costoso en términos de empleos e ingresos. Necesitamos cuidar y no generar traumatismos adicionales.



PORTAFOLIO