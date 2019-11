Cambiarían de tamaño 13 mil empresas, por nuevo decreto

Unas 13.000 empresas del país se verán beneficiadas o afectadas a partir del próximo 5 de diciembre.



En ese momento, entrará a regir un decreto firmado por el presidente Iván Duque el pasado 5 de junio, con el cual se hace un remezón en la forma de medir las empresas de Colombia.



Actualmente, para fijar si una compañía es micro, pequeña, mediana o grande, se revisan criterios como el número de trabajadores, el valor de las ventas brutas anuales y el de sus activos totales.

Esto cambiará en 10 días, cuando la norma entre en vigencia y así, desde ese momento, las empresas en Colombia se clasificarán exclusivamente según sus ingresos.



Según explicó el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, “desde hace más de 10 años se ha tratado de hacer el tránsito a una forma moderna y más precisa de medir el tejido empresarial del país. Además, esta actualización es clave, ya que permite una aproximación de Colombia al mundo en materia de buenas prácticas internacionales, sumada a que se deja atrás el modelo vigente, que es perverso, impreciso, no reconoce sectores, y no permite focalizar las políticas públicas. Mejor dicho, no sirve”.



Y agregó que los cálculos oficiales señalan que los ajustes que se harán solo afectarían a un 1% de todas las empresas (unas 13.000) por el cambio de rango, contando tanto las que subirían de categoría como las que bajarían.



Según Rosmery Quintero, presidente de Acopi –gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas–, “esta nueva clasificación del tamaño de las empresas, que establece el Decreto 957 es importante, debido a que permite desagregar la participación de nuestro segmento en los tres sectores más representativos: manufactura, servicios y comercio, utilizando el criterio de ingresos por actividades ordinarias”.



La directiva gremial también dijo que “la medida servirá de insumo en la toma de decisiones de política pública por parte del Gobierno y los programas que este cree en beneficio de nuestros empresarios mipymes. Así mismo, brindará mayor información acerca de la operación de las empresas, y minimizará distorsiones en los reportes de información”.



En el caso de las organizaciones nuevas que se creen en Colombia a partir del 5 de diciembre próximo, todas iniciarán como microempresas, y de ahí en adelante irán ascendiendo, dependiendo de la evolución de sus ingresos.