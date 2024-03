Cambios en reporte de renta podrían afectar a las empresas

Recientemente la Dian anunció que avanza en la implementación de un cambio importante en el proceso de declaración e informes de rentas y gastos en el país, que para algunos analistas, si bien es positivo, no se puede tomar a la ligera.



El objetivo de este cambio es implementar la facturación electrónica para boletas de cine, pasajes aéreos y tiquetes de peaje, entre otros documentos, con el fin de convertir el 100% de los soportes en Colombia a electrónicos y se desarrollará en diferentes etapas a lo largo del presente año.



Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, explicó que una de los primeros llamados que se debe hacer a las empresas con la modificación es a que estén más pendientes de las cuentas que les llevan en la Dian, para lo cual serán clave las conciliaciones.



“Lo que puede ser preocupante, más allá de las grandes empresas, es para aquellos pequeños comerciantes, incluso tenderos y personas que pueden tener sus negocios en unos esquemas casi de informalidad, que no podrían estar listos y allí deben centrarse mucho en ser rigurosos con los registros”, agregó.



Según las directivas de la Dian, a partir del primero de septiembre, tendrán que comenzar a implementarse los tiquetes de transporte aéreo de pasajeros, las boletas, fracciones, formularios, cartones, billetes o instrumentos en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, y los documentos de juegos localizados, entre otros.



Así las cosas, para Pedro Sarmiento, abogado experto en asuntos tributarios, aunque los documentos equivalentes electrónicos otorgan el derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y el derecho a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, no tienen exactamente los mismos efectos que una factura electrónica.



“La principal diferencia es que los documentos equivalentes no dan derecho a la devolución del IVA. Esto es un proceso que puede llevar a jalones de orejas de la Dian para quienes se dejen colgar y esos llamados valen plata. Las conciliaciones serán clave”, explicó.



Finalmente debe tenerse en cuenta que, la implementación para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., entrará en vigencia a partir del 1 de mayo para los grandes contribuyentes.



Para los declarantes del impuesto sobre la renta que no sean grandes contribuyentes, aplicará desde el 1 de junio y para los no declarantes del impuesto sobre la renta y todos los demás sujetos que expidan tiquetes de máquina registradoras con sistema P.O.S., desde el 1 de julio de 2024.



Aunque vienen nuevos documentos equivalentes, que se anunciarán más adelante durante el año, este esfuerzo de la Dian que hace parte de su ecosistema de facturación electrónica, que pretende convertir en electrónicos el 100% de los soportes en Colombia para lograr un control más eficiente por su parte.



Daniel Hernández Naranjo

Periodista Portafolio