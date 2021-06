El ‘fracking’, oportunidad única para Colombia, según Canacol Energy

"La extracción de petróleo y gas no convencional es una oportunidad única para Colombia, pues la misma le permitiría garantizar la seguridad energética al país, incrementando entre 8 y 22 años las reservas de petróleo y entre 35 y 50 años adicionales los remanentes de gas natural".



La afirmación es de Charle Gamba, CEO y presidente de Canacol Energy, quien, en diálogo con Portafolio, enumeró las razones por la que hacen la apuesta para desarrollar los yacimientos no convencionales (YNC) con la técnica del fracturamiento hidráulico ('fracking').



¿Por qué la apuesta por desarrollar los YNC?



Colombia es un país rico en recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos. La extracción de petróleo y gas no convencional es una oportunidad única para el país, ya que le permitiría garantizar la seguridad energética al país, incrementando, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre 8 y 22 años las reservas de petróleo y entre 35 y 50 años adicionales los remanentes de gas.



¿Por qué es importante el desarrollo de los YNC?



Además de asegurar que todos los ciudadanos accedan al petróleo y el gas natural, garantizará un ingreso fiscal muy importante y estable al Gobierno, lo cual fomentaría el crecimiento económico. Es importante señalar que las técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos con el fracking, se han utilizado de manera ambientalmente segura durante décadas en todo el mundo, y que debidamente ejecutadas, con suficiente supervisión y monitoreo, los resultados en Colombia serán los mismos.



¿Cómo participarán en el desarrollo de los YNC?



Colombia tiene una base de recursos de crudo y gas natural no convencional muy grande, ubicada en la Cuenca del Magdalena Medio.



Los expertos del Gobierno y de la industria han identificado más de 5.000 millones de barriles de reservas potenciales dentro de esta base de recursos por perforar. Esto representa aproximadamente 15 años de vida de nuevas de reservas para el país.



¿Estarían interesados en desarrollar los pilotos?



Los objetivos de estos pilotos son demostrar que este importante recurso se puede desarrollar de una manera ambientalmente segura, similar a como se han ejecutado los mismos recursos no convencionales en Estados Unidos y Canadá. Es muy importante que Colombia mantenga su autosuficiencia, tanto en crudo como en gas, ya que importar crudo o gas resultará en costos significativamente más altos para el usuario.

Charle Gamba, CEO y presidente de Canacol Energy. Archivo particular

¿Por qué han sido tan críticos sobre la importación de gas?



El gas importado resulta aproximadamente 50% más costoso que el gas natural producido en el territorio nacional. Lo mismo ocurre con la importación de petróleo. Este alto costo deberá ser asumido por los consumidores, aquellos que utilizan el gas para cocinar en sus hogares y negocios, y los que usan gasolina y diésel para conducir sus vehículos.



¿Hay todavía crudo y gas convencional por extraer?



Colombia aún tiene muchos años de vida productiva por delante con respecto a crudo y gas natural. En primer lugar, Ecopetrol está llevando a cabo desarrollos importantes en recobro secundario en sus campos maduros, los cuales están aumentando la producción. Segundo, muchas compañías se encuentran activamente explorando en búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos convencionales. Y tercero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) continúa el proceso de ofrecer nuevos bloques de exploración a la industria, lo que también alienta a nuevos jugadores para venir a invertir en la tarea petrolera de Colombia.



¿Cómo va la tarea en la transición energética?



Desde el 2013 iniciamos un proceso de transformación estratégica dando un giro para dejar de extraer petróleo, y apostándole al negocio del gas natural convencional en Colombia. Desde entonces, hemos enfocado nuestro capital humano y financiero en el desarrollo y crecimiento de este negocio, a través de la ejecución de importantes programas y montos de inversión en actividades de exploración y producción en bloques situados en la cuenca Inferior del Magdalena, y en el norte del territorio nacional.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

Periodista Portafolio