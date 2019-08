Canal Uno, el ‘segundo aire’ de la televisión

Luego de celebrar su segundo aniversario, Canal Uno no solo siente, sino tiene la certeza de que le ha dado un segundo aire a la televisión en Colombia.



Su participación actual de mercado está en poco menos de 10%, pero creen que al ritmo que van, podrían alcanzar un 25%. Más allá de ello, su trabajo se centra en entender lo que están demandando los clientes y distribuir su programación de acuerdo con esto.



Ramiro Avendaño, presidente de Canal Uno, cuenta que han crecido en más de 50% en términos de audiencia y ejemplifica, lo que, según él, son cifras que muestran la influencia de este medio en la ‘pantalla chica’ colombiana. “Los encendidos de televisión decrecieron en 2015, 1,1%; en 2016, 2,5%; y cuando llegamos nosotros hubo crecimientos de 6,1% (2017), 5,1% (2018) y 4,6% (primer semestre de 2019), respectivamente”, apunta.



Sobre el año pasado y los seis primeros meses del 2019, dice que representan un “récord de encendidos en televisión en Colombia, en los últimos diez años”.



El ejecutivo va más allá y asegura: “la entrada de Canal Uno impulsó los encendidos en Colombia, no solo por la gente que empezó a ver el canal, sino porque incentivó la competencia”.



Al momento de argumentar esto, dice que todo se basa en la estrategia de la compañía en observar lo que los otros canales no estaban ofreciendo. En ese sentido, partieron de “tres premisas básicas”.



La primera fue la contraprogramación, es decir, emitir los mismos géneros que su competencia, pero en diferentes horarios; la segunda se trata de una reducción en el tiempo de duración de los cortes comerciales, que, aunque aclara que siguen siendo importantes, resalta que son de máximo cuatro minutos; y ya en tercer lugar, su línea de trabajo es “estar muy atentos a escuchar a la audiencia”.



LOS MÁS VISTOS



En referencia a sus contenidos más vistos, el ejecutivo realizó un ‘top’ 5, en el que ubicó a ‘Sin senos sí hay paraíso’, seguido por el reality show ‘Guerreros’, los informativos, ‘Lo sé todo’ y la producción turca ‘El sultán’, respectivamente.



Sobre el primer programa en mención, cuenta que llegó a alcanzar una participación de 28% en cuestión de rating, y que fue fundamental para enganchar a nuevos espectadores, mientras que de ‘Guerreros’, destaca que “en su horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. es el líder absoluto en el segmento de 12 a 17 años”, y esto, en su opinión, se debe a que es el único de su tipo que se realiza en vivo en Colombia.



Y en cuanto a los contenidos que vienen en camino, agrega que “vienen cosas importantes, con NBCUniversal”.



“Tenemos un acuerdo de tres años, nos ha confiado sus series más importantes, ahora viene ‘El final del paraíso’, un formato musical que se llama ‘Los Cuatro’ y estamos trabajando en otras producciones adicionales”, explicó.



TEMAS LEGALES



“Hemos interpuesto una denuncia frente a la SIC para que revise si hay abuso de posición dominante y probables prácticas restrictivas de la libre competencia que evitan que se acceda totalmente al mercado publicitario”, expresó Avendaño.



Según él, en Colombia 50 anunciantes que hacen el 75% del ingreso publicitario, y una parte de ellos “pacta muy poco o no pactan en Canal Uno”.



“Cuando tratamos de entender qué sucede, es que existen contratos de exclusión en el mercado en los que se incrementan las tarifas a los anunciantes si invierten en un canal distinto al canal donde firmaron ese contrato específico (...) esto hace que muchos anunciantes quieran pautar en Canal Uno pero les incrementan la tarifa de tal manera, si pautan en el otro canal y en este, que tienen que renunciar a ese interés”, sentenció.



Y hablando de otros temas, como la ley TIC y cómo impactaría a la industria de la televisión, para Avendaño es positiva, porque “tiene como objetivo que la mayor cantidad de colombianos accedan a los servicios de telecomunicaciones”.



Además, con esta se aseguraría que lleguen nuevas inversiones para esta industria y que al mismo tiempo no se trate de ‘quién paga más’ sino de ‘quién cubre más’.



TENDENCIAS



Sobre la competencia de nuevas plataformas con servicios audiovisuales y las preferencias de los usuarios, para el presidente de Canal Uno el tema va más allá de por dónde se mira el contenido, sino la clase del contenido.



En ese sentido cuenta que “hay vídeo para rato”, tanto en televisión como en la variedad de plataformas digitales que han llegado al mercado en los últimos años.



Ejemplifica que una serie web hecha por Canal Uno fue nominada a los India Catalina y también a los TV Awards, en Nueva York. “Lo que estamos haciendo es mostrar las versiones cortas en televisión y las versiones largas en internet”, aportó sobre el tema.

Para Avendaño, lo que está sucediendo actualmente en la industria es que “estamos en una era que no respeta la tradición, solo la innovación”.



Y como en los últimos años uno de los planteamientos que se ha hecho sobre el periodismo, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que está en crisis, esta cuestión no pudo pasar desapercibida en el diálogo del ejecutivo con Portafolio.



Su conclusión es que el periodismo no está en crisis, sino que el problema son las fuentes de monetización “porque la gente quizás ya no está dispuesta a pagar por algunas cosas”. Para él, el reto está en “encontrar modelos que hagan el asunto autosostenible”.



Sobre las expectativas de Canal Uno, dice que al ritmo actual esperan llegar a un 25% de participación en el mercado.



