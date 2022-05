Candidatos no han precisado en energías renovables, dice líder de SER

Son varios los retos a los que el sector le debe hacer frente, afirmó en diálogo con Portafolio, Germán Corredor, director ejecutivo de SER Colombia (Asociación de Energías Renovables de Colombia), al afirmar que lo primero y principal es que todos los proyectos que resultaron con asignación en las subastas de energía terminen su montaje en el tiempo pactado y entren en operación en el 2024.



El dirigente gremial, quien por estos días lidera el quinto Encuentro y Feria Renovables y Recursos Distribuidos Latam, evento que se realiza en Barranquilla, advirtió que, al sostener encuentros con algunos candidatos a la Presidencia de la República, no han precisado en materia de transición energética y cómo harán su continuidad, ya que como él subraya: “ no es solo avalando, sino reforzando esta política pública”.



¿Qué espera el sector para el próximo cuatrienio?



Son varios los retos a los que se le deben hacer frente. Primero, se debe terminar el montaje y entrar en operación los proyectos de generación eólica y solar que fueron asignados en las subastas de energía. Es prioritaria esta tarea ya que la energía que generen debe ser entregada al país a partir del 2024. Esto implica que, para ese momento ya debe estar desarrollada la línea Colectora. Segundo, los proyectos relacionados con el mercado eléctrico (que fue diseñado más para un parque hidroeléctrico y térmico) lo que supone un reto adicional a estas plantas renovables para que garanticen un respaldo al sistema.



Tercero, resolver los problemas de transmisión y su celeridad para la puesta en operación de las redes con el fin que las iniciativas puedan entregar la energía eléctrica a tiempo. Se deben ampliar los sistemas de redes para que alberguen más capacidad de transmisión. La conexión de proyectos a futuro requiere nuevas líneas, y el país se está demorando mucho en la entrada de nuevos proyectos. Y cuarto, se debe fortalecer la institucionalidad para que sigan entrando al mercado más proyectos de generación eléctrica limpia no convencional.



¿Cómo analizan las propuesta de los candidatos en transición energética?



Hemos analizado cada una de las propuestas y el común denominador es que todos los candidatos no solo creen, sino que además aprueban la transición energética.



Consideran que las energías renovables hay que impulsarlas, y que se debe promover aún más su desarrollo. Esto ha tranquilizado al sector, porque esta política pública va seguir con apoyo. Sin embargo, ninguna de los planteamientos de campaña de los candidatos han llegado al detalle de cómo desarrollarán estas tesis. Promover las energías renovables es una frase, pero explicar cómo se desarrollará y cuándo, es la verdadera clave. Ahí es donde las campañas deben explicar en detalle sus propuestas, que es lo que le interesa al sector.



Hemos sostenido encuentros con algunos candidatos, pero no han precisado en materia de transición energética cómo harán su continuidad, no solo avalando, sino reforzando esta política pública. Si han confirmado que respetarán lo que hasta el momento se ha hecho. Ya hay una base montada que se debe mantener y respetar. Es un activo importante no solo para el sector, sino para el país.



Germán Corredor, director, Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia).

¿La demora de la entrada de la línea Colectora, afectaría el montaje de los proyectos eólicos en La Guajira?



La demora sin duda afectará no solo el desarrollo de algunos de estos proyectos, sino además la entrada en operación de los mismos, y hasta traería problemas financieros para las compañías que los ejecutaron. Son plantas que recibieron adjudicación en la primera subasta de energía en el 2019. La línea Colectora sigue su avance en materia de Consultas Previas, pero aún le falta camino para concluir este proceso, y hasta que no lo haga no logrará la licencia ambiental para iniciar su etapa de montaje, es decir que no entraría en operación en el 2024, año en que algunos de los proyectos eólicos que entregarán a energía a través de esta red, no lo podrán hacer.



¿Cuáles son los proyectos de energía renovable que le están entregando energía al país?



Sí, hay proyectos que ya le están entregando energía limpia al sistema interconectado del país. Y la mayor concentración se registra desde las plantas solares. No son complejos de gran escala, y más bien son infraestructuras con capacidad instalada que oscila entre los cinco a 10 megavatios (MW). Hay iniciativas fotovoltaicas como El Paso, que entró en operación hace más de dos años, es de gran escala, pero no ha podido entregar la energía de manera comercial al sistema. Esto no significa que lo haga a manera de prueba. Los demás proyectos grandes están en etapa de montaje.



La Nación proyecta a mediano plazo programar 4.800 MW en renovables.

La proyección en la entrada de megavatios al sistema interconectado es de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entidad que ha trazado varios escenarios, y estima que al 2030 pueden entrar a la matriz de generación del sistema interconectado alrededor de 5.000 MW sin ningún problema.



Obviamente esto dependerá del avance de las nuevas líneas del sistema de transmisión nacional (STN) y las del sistema regional de transmisión (STR), así mismo de que hayan puntos de conexión suficientes, que los trámites de licenciamiento ambiental y de consultas previas se den con celeridad y de forma oportuna. Hay en el panorama de este negocio muchos interesados en desarrollar sus proyectos.



ALFONSO LÓPEZ