Cap Technologies, la dueña de Picap, entra en liquidación

La Superintendencia de Sociedades, a través de un auto emitido ayer, anunció que mediante la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia decretó la apertura de liquidación judicial de los bienes de la sociedad Cap Technologies S.A.S., organización dueña de la aplicación móvil Picap que venía prestando servicios de transporte en motocicletas y vehículos.



(Lea: Supertransporte ordena la liquidación de Picap)

Este proceso, explicó la Superintendencia, consiste en hacer la pronta y ordenada liquidación de activos de la sociedad Cap Technologies para hacer el pago de los pasivos por medio del aprovechamiento del patrimonio del deudor.



(Lea: Picap, la polémica app de mototaxismo)



En el proceso de liquidación, la Superintendencia designó al abogado César Laureano Negret. La Supersociedades había recibido de la Supertransporte un expediente de esta compañía.



Asimismo, en diciembre del año pasado, la Supertransporte había anunciado el sometimiento a control de CAP Technologies. En ese momento, la entonces superintendente Carmen Ligia Valderrama, había dejado en firme la convocatoria de Picap a proceso de liquidación judicial ante la Supersociedades.



De igual forma, la Supertransporte señaló en ese momento que “la actividad realizada por CAP Technologies es ilegal” porque no tiene la habilitación para prestar el servicio público de transporte. Además, esta entidad reiteró que en Colombia no está permitido transportar pasajeros de forma pública a través de motocicletas.



En diciembre, Valderrama dijo que la Supertransporte decidió el sometimiento a control de la compañía no solo por su situación crítica en materia jurídica, sino por sus problemas contables y financieros. Pero más allá de estas razones, el argumento central fue proteger la integridad de los usuarios .



Recientemente, Daniel Rodríguez, el CEO de Picap, había relatado a este diario que a través de la plataforma -en medio de la pandemia- se venían prestando servicios de mensajería ya que el de transporte de pasajeros quedó paralizado.



Hasta antes del arranque de la pandemia, la plataforma tenía vinculados a cerca de 50.000 conductores de motocicletas y vehículos. Sin embargo, Picap dejó de transportar cerca de 350.000 usuarios en el país.