Estas son las condiciones que propone EPM para capitalizar a Tigo-UNE

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), publicó una carta dirigida a Mauricio Ramos, CEO de Millicom, en la cual reitera los “términos mínimos” que se deberían reunir para una eventual capitalización de Tigo-UNE.

De acuerdo con el directivo, para que esto resulte “aceptable”, “el valor de la acción a suscribir debe ser a un precio que reconozca la condición de una empresa en marcha, esto es a valor de mercado no a valor intrínseco”.



Ahora bien, como segundo punto, Carrillo propone una opción “híbrida” cuya garantía sea ejecutable en el futuro (un año). “Pactar readquisición de acciones por parte de Tigo-Une. Esta alternativa depende de la venta de la red fija, de no darse la transacción aplicar la opción de compra propuesta por Millicom siempre y cuando el precio de la acción se establezca de común acuerdo entre las partes. Ampliación de la cláusula de salida hasta diciembre 2026”.



Como condición de pago, el mensaje del líder de EPM se centra en que se acordará entre las partes, “considerando el flujo de caja disponible de cada accionista”.



“Insistimos en que los términos planteados son apenas razonables, de manera que, si Millicom realmente comparte nuestra intención de proteger a Tigo-UNE, no deberían tener reparos en considerarlos y expresarnos sus apreciaciones, como nosotros lo hemos hecho con sus propuestas”, señaló el gerente de EPM.



Como último punto, el ejecutivo de EPM propuso nnuevas reuniones. “Insisto en que debemos estar a la altura de las circunstancias y trabajar armónicamente en la búsqueda de una solución inmediata para Tigo-UNE. Confío en que usted así lo entenderá para que, unidos, Millicom y EPM, puedan sacar adelante a Tigo-UNE”, concluyó Carrillo.



