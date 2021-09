Carne, mango y aguacate, los líderes de nuevas exportaciones

Los desempeños de los productos tradicionales en las exportaciones de Colombia siguen pesando más que las nuevas opciones incluso en los no minero energéticos.



En lo corrido del 2021, el país ha vendido 21.294 millones de dólares lo cuál significa un aumento del 20,1%, frente al mismo periodo de 2020 cuando fueron 17.729 millones de dólares, pero registran una disminución de 9,6%, frente al mismo periodo de 2019 cuando totalizaron en 23.557 millones de dólares.



La pandemia le pasó factura a los Combustibles y productos de las industrias extractivas ya que todos tuvieron un desplome en comparación con sus cifras del 2019, el grupo entero cayó 29,3%. Así las cosas, los demás productos tuvieron que buscar nuevos mercados y también aumentar sus posibilidades en el exterior.



De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura los productos no tradicionales que reportaron mayores crecimientos y han estado entre lo más vendidos en el país durante el 2021, son la leche y sus derivados: que creció un 130,3% con ventas 19,3 millones de dólares, seguida de la Carne bovina y despojos que tuvo un incremento del 103,9% y reportó ventas de 120,0 millones de dólares, en tercer lugar está la Lima Tahití que aumentó un 89,6% con ventas de 32,5 millones de dólares.



En el cuarto lugar está el aguacate que creció 84,9% con ventas de 147,0 millones de dólares, en quinto la primera de las frutas exóticas, el maracuyá con un crecimiento del 56,9% y con ventas de 8 millones de dólares, seguida de la segunda fruta exótica que ocupa el sexto lugar, la Gulupa que creció 53,6% con ventas de 29,2 millones de dólares.



En el séptimo lugar el Mango y sus preparaciones tuvieron una subida del 53,0% y con ventas de 17,7 millones de dólares.



El octavo lugar lo ocupa la granadilla que creció 45,9% con ventas por el orden de los 4,7 millones de dólares, en noveno puesto está la papa congelada que creció 27,4% con ventas de 4 millones de dólares, en décimo lugar están las ventas del ganado en pie que creció 18,8% tras facturar en lo corrido del año 86,1 millones de dólares.



De hecho, las ventas de carne estarían cerca de un récord de acuerdo con La Oficina de Planeación y Estudios Económicos de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ya que de enero a julio del presente año Colombia exportó 120 millones de dólares y 29.031 toneladas en carne bovina mientras que en todo el 2020 las ventas internacionales alcanzaron los 123,3 millones de dólares y las 34.124 toneladas.



Más Exportadores y Mercados



Para José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, las ventas para el fin del 2021 estarán cerca de los 400 millones de dólares. En el caso de los países que más compran carne colombiana el primero es Chile, con 4347 toneladas y 22,7 millones de dólares; le sigue Rusia con 4798 toneladas y 17,7 millones de dólares; y luego Hong Kong, con 3624 toneladas y 16,5 millones de dólares.



De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), durante los siete primeros meses del presente años, 876 nuevas empresas realizaron exportaciones, principalmente en 198 nuevas subpartidas que no registraron exportaciones en 2019 y 2020, principalmente en maquinaria, productos químicos y en el grupo de alimentos y bebidas.



Para Analdex, los crecimientos en las exportaciones no minero-energéticos, son del 22,1%, destacando las ventas al exterior de café con una participación de 7,5% sobre el total de exportaciones, “plantas vivas y productos de la floricultura (5,1%), materias plásticas y manufacturas (5,1%), frutos comestibles, cortezas de agrios o melones (4,1%) y grasas y aceites animales o vegetales (2,1%)”.



De acuerdo con Nicolás del Castillo, director de laAutoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Estados Unidos ha sido el principal destino de los peces y mariscos colombianos.

“La reactivación, ha aumentando un 65% las exportaciones lo que ha hecho crecer el sector y mantenido el dinamismo, Colombia tiene una oportunidad, sobre todo con tilapia fresca y tilapia congelada pero también a las 53.000 toneladas del la cuenca del Pacífico, la cuenca del Magdalena con de 30.000 toneladas y la producción del Huila con un 47% de la producción de tilapia y bocachico y el Meta con el bagre, bocachico, cachama y mojarra, entre otros”.



De acuerdo con Amcham, las ventas del país a Estados Unidos. entre enero y julio alcanzaron 26,7 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 11.929,6% al compararla con el mismo tiempo de 2019 cuando fueron de US$ 222.598.



Algunos de los nuevos productos que han llegado desde 2019 han tendido un buen desempeño, como las gambas y langostinos, frescos o refrigerados que este año han vendido 244.000 dólares, creciendo un 11.382,4%, las mezcla de frutas, nueces, partes de plantas, conservas han crecido 303,9%, ya que han vendido 484.651 dólares, también barriles de no más de 300 litros de capacidad por 24,0 millones en lo corrido de 2021 hasta julio, también setas preparadas en vinagre de las que se han vendido 448.822 dólares.



También aumentan las exportaciones de animales



Las exportaciones de animales vivos también han tenido en 2021 un aumento importante. De enero a julio llegaron a 148.857 cabezas por 86 millones de dólares.



En 2020, se llevaron al exterior 137.379 animales (72,4 millones de dólares); en 2019 sumaron 13.846 cabezas (9,7 millones de dólares); y en 2018 subieron a 42.937 semovientes por 79,3 millones de dólares.



Para el caso de los animales vivos, los países que importan ganado de origen colombiano son Egipto con 77.372 bovinos por US39,2 millones de dólares en el periodo de análisis. Le siguen Irak con 40.639 semovientes (25,6 millones de dólares); Jordania, 27.416 novillos (18,4 millones de dólares); Líbano, 3430 (2,7 millones de dólares).



