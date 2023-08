Microbodegas en viviendas de comerciantes, apuesta de Carryt

Las empresas de última milla están atravesando dificultades financieras debido al aumento del precio de sus insumos. No obstante, buscan rápidamente capital para poder apalancar sus servicios.



Esta es una de las conclusiones de Daniel Cuervo, CEO y Co-fundador de Carryt, que brinda servicios de logística de última milla focalizado para sectores de consumo masivo, quien asegura que se expandirán a 12 ciudades más en el país, lo cual los ayudará a llegar a su meta de facturación de ingresos de US$7 millones.



Así mismo, señaló que están incursionando en otros servicios, como por ejemplo brindar créditos a vendedores independientes que no tienen acceso a crédito a través de los microcréditos, utilizando el historial de transacciones como fuente de información para su estudio crediticio.



Así mismo, están implementando una red de microbodegas en las viviendas de sus comerciantes, incluyendo tiendas y vendedores de catálogo para expandir su presencia en el país.

¿Cómo le ha ido a la marca en el país?

Hemos experimentado un desempeño positivo en Colombia, aunque abordamos con cautela nuestro crecimiento.



Al realizar cientos de entregas diarias a tiendas de barrio, nos convertimos en un componente clave en el comportamiento de consumo.



Esto nos ha permitido identificar una disminución en la demanda de productos de la canasta básica, motivada principalmente por un alza en los precios.



A pesar de ello, planeamos expandirnos a 12 ciudades clave antes de fin de año: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta, Ibagué, Armenia,Pereira, Manizales y Villavicencio.



Además, proyectamos llegar a generar ingresos de US$7 millones, mantenido nuestro número de crecimiento mensual de entregas por encima de dos dígitos.



¿Cómo es su balance en el primer semestre?

En el primer trimestre del año logramos un acuerdo de Venture Debt en Estados Unidos, que nos ha permitido acelerar el ritmo de pago a conductores y crecer simultáneamente.

Esto, junto con nuestro enfoque en la expansión en Colombia, México y Brasil, nos permite diversificar el riesgo país derivado de la inestabilidad política en América Latina.



También, completamos exitosamente la primera fase de financiamiento de capital de riesgo, por US$3,2 millones con US$2,5 millones de Natura &Co.



Proyectamos el segundo cierre, que es para el mes de septiembre, llegar a cerca de US$7 millones, principalmente de inversores brasileños, donde esperamos culminar el año con una facturación cercana a los US$ 5 millones.



Además, aseguramos contratos por más de US$48 millones con más de 100 clientes corporativos.



¿Cómo van la expansión de sus operaciones?

En cuanto a la expansión de nuestras operaciones, en México, consolidamos nuestra presencia en la región de impacto de Ciudad de México y Guadalajara; mientras en Brasil, extendimos nuestras operaciones a las dos ciudades principales del país: Sao Paulo y Río de Janeiro.



Finalmente, continuamos robusteciendo nuestra base clientes de gran envergadura como Natura, Frubana, OXXO, Tul, Parmalat, Colanta, Mercado Libre, entre otros.



¿Planean tener nuevos servicios en el país?

Estamos ejecutando varios planes piloto con el objetivo de conectar a una extensa red de vendedores independientes, que en su gran mayoría no tienen acceso a servicios bancarios, con opciones de microcrédito, utilizando su historial de transacciones como fuente de información para el estudio crediticio.



Además, estamos implementando una red de microbodegas en las residencias de nuestros revendedores, incluyendo tiendas y vendedoras de catálogo, con la finalidad de expandir nuestra cobertura y llegar a más áreas del país con costos logísticos altamente competitivos.

Daniel Cuervo, CEO y Co-fundador de Carryt Cortesía



¿Cuál es su cobertura y plan de expansión 2023 en Colombia?

Actualmente tenemos presencia en nueve ciudades y esperamos llegar a 12 a final de año.



¿Cómo perciben la subida de los peajes? ¿Impactará los fletes?

Mas que el precio de los peajes, el precio del combustible, que ha presentado un incremento acelerado en los últimos meses, está impactando muy fuertemente los fletes.



¿Cuáles serán sus inversiones este año?

Con el cierre exitoso de nuestra ronda de financiamiento Serie A, por un total de US$7 millones, ampliaremos la inversión en proyectos estratégicos que nos lleven a nuestro próximo capítulo de crecimiento.



Así, expandiremos nuestras operaciones en Colombia, México y Brasil; continuaremos robusteciendo nuestra base de clientes de alto perfil; perfeccionaremos nuestros productos, algoritmos y aplicaciones para conductores y vendedores; fortaleceremos nuestra solución financiera para revendedores no bancarizados y seguiremos contribuyendo a una logística más amigable con el medio ambiente mediante la ampliación de la cofinanciación de vehículos eléctricos.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio