Casa Florida: servicio, el gran diferenciador

Los esposos Alberto Uribe Robledo y Natalia Uribe Springstube, administrador y diseñadora, son soñadores. Concretaron la idea que tenían para Manizales, ubicada en la cresta de la cordillera central.



¿Qué es Casa Florida?



Es cumplir un sueño a partir de la unión de varios espacios que la componen. Floristería con 19 años, Kaffe Florida seis y la más reciente alianza: Verdana, seis años en el mercado.



¿Cómo nació?



En Barcelona descubrimos el mundo de los cafés. En Noruega encontramos un café al paso de una floristería. Decidimos que eso era lo que anhelábamos: un espacio acogedor como Kaffe Florida.



¿Por qué el nombre?



Es una combinación de café en noruego y nuestras flores colombianas.



¿Cuál es la propuesta de valor en servicio?



Evocamos espacios lejanos, recuerdos, viajes, sueños que se convirtieron en colores, sabores y aromas que se complementan para una experiencia única.



¿Cómo se complementan los tres negocios?



Las mañanas para quienes buscan flores y disfrutan de un excelente café. Al medio día Verdana ofrece almuerzo saludable y Kaffe completa el menú con postre. Manizales conserva la costumbre de “tomar el algo” con amigos. Sin competir, la trilogía tiene una clientela similar para momentos especiales.



¿El target de su clientela?



Quienes saben disfrutar un buen café, espacio y servicio. Se dan el tiempo para sentarse, escucharse y compartir. Buscan la belleza de una flor para ‘expresar sentimientos’, valoran cuidar cuerpo, mente y espíritu con comida saludable.



¿Estrategia gerencial o aprendizaje empírico?



De las dos. Alberto y yo somos profesionales, hemos aplicado nuestros conocimientos como diseñadora y administrador y mi experiencia como mesera.



¿La competencia?



No hemos sido, para ser sinceros, los más investigadores en términos de la competencia. Nos enfocamos en lo nuestro, qué ofrecemos, cómo mejoramos, qué cambios realizar y tratar de crecer día a día.



¿Qué es un Kaffe para compartir’?



Es para personas que trabajan legalmente en la calle; nuestros clientes dejan pago un café con galleta para ellos. Hemos entregado más de 1.400. Nuestro aporte social y humano.



¿La mejor experiencia con un cliente?



Tiene nombre propio: Carlos Enrique y Libia nos visitan todos los días. La mesa # 1 está reservada a las 11:00 am para ellos.



Para ustedes, ¿qué es servicio?



Que quien nos visite quiera regresar.



¿Calidad o servicio?



Ambas. Buenos productos hay en muchos establecimientos. Pero es en el servicio donde encontramos el gran diferenciador.



¿Asesor de cabecera o intuición?



Pertenecimos a Mani-zales+, alianza de las universidades y empresas locales. Nos dieron la fuerza y la orientación con los mentores (empresarios), e hicieron ver que era Casa Florida el proyecto por el cual debíamos luchar para crear una idea franquiciable. Sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.



¿Requisitos para pertenecer al equipo de trabajo en Casa Florida?



Calidad humana, personas que se sientan parte del equipo y trabajen juntos; que respeten los clientes y sueñen en grande, pues quien no sueña, no lucha y quien no lucha, no vive.



Significado de ofrecer café, comida o flores.



Más que el hecho de vender, ofrecemos una experiencia, calidad y calidez, Como lo dice el slogan: “Entregamos sentimientos”.



¿Se proyecta fuera de Manizales?



Una idea franquiciable en cada ciudad de Colombia sería el ideal.



Ojalá algún día podamos volver a Europa y llevarnos nuestro diseño, las ideas y las recetas y abrir Casa Florida, de tal manera que nos recuerde quiénes somos y dónde hemos vivido.



¿Cómo incentiva actitud y pasión en sus empleados?



Con “Actuar por Caldas”, descubrimos la importancia del manejo de la información clara para ofrecer un excelente servicio; capacitación con todo el equipo donde se enteran de historias clave de Casa Florida, ya que quien conoce su historia, entiende la razón para continuarla.



Estrategias de mercado.



Google “mi negocio”, redes sociales @casaflorida-kaffe, @verdanaensaladas y ventas por internet www.floresflorida.com; pero estamos convencidos de que el voz a voz es el medio más importante y efectivo para el posicionamiento.



Describa la experiencia de un cliente.



Cuando expresan que no se sienten en Manizales, que les recuerda ciudades como New York, Barcelona o Londres y valoran los detalles que hacen que sea un espacio único y acogedor por el diseño que le hemos colocado.



Claves para tener excelencia en el servicio.



Hay una línea muy delgada entre ser muy amable y confianzudo. Esa línea jamás la cruzamos.



Cómo fidelizar clientes.



Dejar de ser un número y convertirnos en personas. Saber sus nombres, gustos, deseos, su mesa preferida. Cada día debe ser el mejor; no puede haber diferencia en servicio o productos de un día para otro.



Propósito de vida.



Trabajamos duro, ese es el legado a Samuel, nuestro hijo, y él con su corazón demuestra que cada espacio de Casa Florida le pertenece, que cada una de las personas que trabaja aquí es valiosa.



Gabriel Vallejo

Especial para Portafolio