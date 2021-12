Las ciudades donde Casaideas quiere expandirse en Colombia

Con la proyección de sumar Bucaramanga y Cali como dos nuevas ciudades, Casaideas mantiene su plan de crecimiento en el país.

Mauricio Russo, CEO de la cadena chilena, explica el plan de crecimiento de la marca, aunque llama la atención sobre las limitaciones de encontrar espacios grandes de venta, acordes al concepto de la tienda.



Inauguraron otra tienda...



Abrimos en Plaza de las Américas, en Bogotá, la tienda número nueve. Es la cuarta del 2021, casi que duplicamos la cantidad de tiendas en un año, con una inversión de 5,5 millones de dólares. Un tremendo esfuerzo del equipo para crecer.



¿Cuál es la perspectiva ?



Tenemos pensado para el país poder inaugurar, el próximo año, cinco o seis tiendas, pero encontrar las locaciones es una tarea titánica porque necesitamos metrajes grandes y en los centros comerciales es difícil encontrarlos. Pero estamos abiertos a todo, no es un tema de que no queremos crecer, sino que tenemos que hacerlo en lugares comercialmente buenos.



¿Hay algo proyectado?



Tenemos visto Titán, en Bogotá, y Cacique, en Bucaramanga. Esas dos tiendas están bastante adelantadas. La otra es en Cali, en Jardín Plaza. Todavía no hay nada cerrado.



Solo estamos en Barranquilla, Medellín y Bogotá, así que el próximo año podríamos estar festejando dos nuevas ciudades.



Mauricio Russo, CEO de Casaideas.

¿Y la meta a largo plazo?



Como proyecto Casaideas en Colombia tenemos pensado que sean entre 25 y 30 tiendas. Esto podría ser en cuatro años más o tal vez antes, si es que las condiciones de encontrar locaciones se aceleran. Es la gran limitación del mundo físico.



¿Cómo van en ventas?



Afortunadamente, vamos a cosechar lo que sembramos en el último semestre de este año, así que cuando comparemos el 2022 con el 2021 vamos a crecer mucho por las tiendas nuevas. Empezamos en el país en octubre del 2018, en el 2020 no hicimos mucho por la pandemia. Vamos a pasar de 2 a 3 millones de dólares en ventas en el 2019 y este año creo que vamos a estar cerca de los 10 millones de dólares.



¿Y el indicador mismas tiendas?



Es positivo. Lo que pasa es que la pandemia desajustó todas las variables porque en unos centros comerciales sufrieron más que otros. Los restaurantes y los cines sufrieron mucho y son generadores de tráfico.



¿Cómo se ha movido el mundo digital?



Es un nuevo canal que recién comienza en el caso nuestro y que tiene un potencial gigante. Porque los metros cuadrados ahí son ilimitados. Ahora, ese potencial se pierde un poco por la experiencia que en el mundo físico no será igual que en el digital. Se complementan, no compiten.



¿Tienen dificultades por la crisis de contenedores?



Como este es un problema mundial uno se tiene que adaptar. La pandemia desfiguró el sistema productivo mundial entonces las materias primas están subiendo de precio, los productores ya no pueden generar la misma cantidad con la misma gente porque tienen que dejar espacio físico entre un trabajador y otro, entonces la producción baja. Para volver a la normalidad nos vamos a demorar por lo menos dos años más. Eso ha afectado los precios y no es que alguien quiera ganar más plata. Es porque la demanda no está siendo cubierta por la producción.



¿Cuál es la plan ambiental?



Tenemos una estrategia de sustentabilidad hace dos años que viene desde la matriz. Esto significa que nuestros proveedores tienen que certificarse bajo normas internacionales estrictas que apuntan a reducir la huella de carbono, a disminuir los desperdicios y a intensificar el reciclaje. Esto permite a que la marca contribuya a la sustentabilidad mundial. Sabemos que el nuevo consumidor es más consciente al respecto y va a preferir todos aquellos productos biodegradables o sustentables. En eso estamos enfocados.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio