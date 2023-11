Casaideas crece en logística y confía en ventas del bimestre

Como lo ha experimentado todo el comercio minorista del país, la cadena Casaideas no ha tenido un buen ritmo de ventas. De todas maneras, espera crecer 12% en el 2023 y continúa con la meta de abrir una nueva tienda, la primera en Cali.



Paola Guáqueta, gerente en Colombia, revela también la ampliación de su centro de distribución en Bogotá, como una señal de interés de parte de la firma chilena en el desarrollo del mercado colombiano, en el cual completa cinco años de operaciones.



¿Cómo están en Colombia tras cinco años de operaciones?



En octubre cumplimos cinco años.



Hemos experimentado un crecimiento significativo, hoy contamos con 13 tiendas en diferentes ciudades de Colombia y adicionalmente tenemos nuestro canal de ventas.

Tenemos presencia en Bogotá, Chía, Sopó, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y para finales de marzo, comienzos de abril del 2024 abrir en Cali.



La idea es seguir expandiéndonos a donde podamos encontrar los metros que queremos, la población que queremos. Para nosotros Colombia sigue siendo un país muy importante para todo el directorio.

¿Qué planean en expansión?

Todavía no tenemos más tiendas confirmadas pero eso no significa que no estemos mirando las mejores ubicaciones. Vamos a seguir consolidando nuestro negocio.

¿Alguna inversión nueva?

Hicimos un cambio en el centro de distribución que tenemos en Bogotá. Acabamos de cambiarlo a 4.500 metros cuadrados. Esto nos está permitiendo tener unas mejoras y nos da la posibilidad de ganar eficiencia. Eso también muestra que Casaideas está creciendo en Colombia.

¿Cómo van a terminar el año en Casaideas en términos de ventas?



Frente al 2022 creemos que vamos a terminar con un crecimiento del 12%.



Nosotros sabemos que ha sido un año complejo. Sabemos que la economía ha estado más contraída y que eso también está pasando en Latinoamérica.



Pero nosotros seguimos llegándoles a los colombianos con la propuesta de valor que nosotros tenemos, que consiste en la oferta de productos con diseño de muy buena calidad y con precios justos.

¿Sin contar la inflación y la expansión también les va bien?



Así es, nosotros estamos claramente decreciendo, sabemos que es un año difícil, pero al final lo que cuenta es lo que pasa en la compañía en total.



Nos queda noviembre y diciembre y esperamos que nos vaya mejor que en los otros meses.



Sabemos que todavía tenemos unas altas tasas de interés, pero esperamos que el mercado empiece a reaccionar especialmente para la temporada navideña porque nuestros productos son ‘regalables’.



Consideramos que esos meses van a ser buenos para nosotros.

¿Octubre fue un mal mes como dijo Fenalco?

Efectivamente, septiembre y octubre fueron complicados, con disminución en visitas, pero eso lo teníamos mapeado.



Logramos crecer gracias a la expansión y a que apostamos por nuestra propuesta de valor. El colombiano nos está escogiendo a nosotros.



Para el próximo año también esperamos crecer porque vemos oportunidad y nuestros productos funcionan para seguir creciendo.

¿Qué tanto dependen los clientes de ustedes de la compra con tarjeta de crédito?

Hemos visto que la gente está usando menos tarjeta de crédito por las altas tasas de interés, la gente está migrando a los pagos en efectivo y al uso de sus tarjetas débito.



Esperamos que con la reducción de la tasa de usura el mercado reaccione un poco mejor.



Al final creo que para esta temporada, el colombiano siempre está listo para comprar. Obviamente, teniendo en cuenta el año que hemos tenido.

Casaideas ya está presente en tres ciudades del país: Barranquilla, Bogotá y Medellín. Archivo particular

¿Cuál ha sido el comportamiento del ticket de compra?

Como en todo el mercado, estamos viendo menos visitas a nuestros locales y menos unidades por boleta de compra.



Anteriormente, el cliente entraba y se llevaba tres productos y ahora solo adquiere el producto por el que va.

¿Cuándo eso pasa el inventario aumenta y, por lo tanto, las promociones?



En Casaideas es clave la renovación y lo hacemos cinco veces al año para mostrarles cosas diferentes a los clientes.



Entonces en esos momentos hacemos rebajas de inventario para garantizar las novedades en el portafolio que es lo que hace que la gente se antoje.

¿Los impacta lo que se ha llamado el ‘efecto Ikea’?



La competencia es bienvenida porque eso nos demuestra que estamos en un país en el que todavía hay oportunidades y que es un mercado robusto.



Para nosotros, Ikea tiene un concepto muy distinto porque su fortaleza está en los muebles. Nuestro estilo es diferente.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio