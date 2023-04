Casaideas apunta a seguir creciendo en el país y llegaría a 30 tiendas

La cadena chilena Casaideas proyecta que puede operar en Colombia unas 30 tiendas, de las cuales 13 están en operación gracias a que la semana pasada inauguró un local en el centros comercial Titán Plaza, en Bogotá. Espera abrir la próxima en Cali este año.



Mauricio Russo, CEO y cofundador de la empresa, explicó a Portafolio, las perspectivas del negocio en el país y la expectativa que tienen por la llegada de la marca a México en los próximos meses.



¿Cuánto llevan en el país?



Empezamos en Colombia en el 2018 y ya tenemos 13 tiendas y más de 300 colaboradores. Los consumidores han disfrutado de la marca y de los productos.



¿Cuál es la novedad de la tienda de Titán?



El corazón de Casaideas es el diseño, por lo tanto esa es la forma de trabajar y de diferenciarse.



Por eso es que hoy desarrollamos más de 500 productos nuevos cada mes para no uniformar los hogares. Nosotros buscamos que cada uno de los clientes encuentre identidad.



Esta tienda es de 1.200 metros cuadrados y demandó una inversión de US$1,5 millones.



En cuanto a esa diversidad, ¿cómo enfrentaron la escasez de productos de China?



Tenemos una operación bastante grande porque no solamente estamos en Colombia, también en Chile, Perú, Bolivia y próximamente en México.



Tendremos cerca de 90 tiendas. Ahora bien, Casaideas va a cumplir 30 años y en ese sentido hay un cuidado de nuestros socios estratégicos que son los proveedores. Debido a eso, nunca sufrimos escasez de producto. Lo más importante es que se mantuvo el precio justo bajo nuestra propuesta de valor de democratizar el diseño.



¿Esta es la primera apertura de 2023 en Colombia?



Sí, viene Cali en el centro comercial Jardín Plaza, de 1.300 metros, con una inversión similar de US$1,5 millones.



No tenemos la fecha exacta de apertura porque estamos en el proceso arquitectónico. No tendríamos nada más por el momento y así completaríamos 14 en el país.



¿Se detiene la expansión?



El análisis que estamos viendo hoy es el de consolidar la posición de la marca dentro del mercado colombiano y enfocarnos con el capital de trabajo para poder inaugurar México, donde abriremos 9 tiendas este año, lo que no es fácil. Los equipos de los distintos países.



¿Cómo se distribuirán las tiendas en México?



Lo que está planeado es que en Ciudad de México vamos a tener seis, las otras tres se distribuyen con dos en Guadalajara y una en Potosí.



¿Cómo les va en ventas?



En el primer trimestre enero y febrero, han estado bien; y marzo se puso duro. Esperamos que abril reponga.



La proyección para crecer este año va a ser por lo menos 40% porque estamos abriendo dos tiendas. Y cuando se revisa el indicador mismas tiendas, el crecimiento está en más o menos un 2 o 3 por ciento.

Mauricio Russo, CEO y fundador de Casaideas. EL TIEMPO

Eso es buen indicador?



Sí es un indicador bueno para la situación coyuntural que está viviendo el mundo. Hay un problema de inflación, el poder adquisitivo es bajo y hay un problema de desempleo.



¿Qué han tenido que hacer para adaptarse a esa realidad coyuntural?



Bueno, finalmente nosotros somos importadores natos.



Entonces si el factor dólar es importante, nosotros tenemos que tomar seguros para asegurar el margen. Por tanto, si hay una inestabilidad con el dólar a nosotros no nos afecta en el precio o en la rentabilidad.



¿Qué significa Colombia para Casaideas?



Colombia viene siendo un 12% de la operación total. Después está Perú, que es muy importante, que tiene como el 22% o 23%; Bolivia, con un 7%, y después está Chile, con el resto.



Lo importante es que Colombia no está maduro, o sea acá en Colombia con 14 tiendas está a la mitad de camino. O sea que hay que pensar que Colombia debe tener 30 tiendas.



Ahí podríamos decir: Colombia está maduro y ya con 30 tiendas es un importante colaborador del 20 o 25 % de la facturación de la compañía.



¿Y cuándo esperan llegar a esas 30 tiendas?



En el retail encontrar buenas locaciones es muy difícil.



Entonces nosotros nos gustaría abrir cuatro tiendas el próximo año, pero si no encontramos los sitios no lo vamos a poder hacer. Entonces, finalmente, los planes de expansión de Casaideas en el país van a depender mucho de las oportunidades que se nos presenten, y que seguramente vamos a ir tomando.



Por ejemplo en Medellín tenemos solamente una tienda y caben por lo menos otras dos. Cali es muy grande, y también hay oportunidades para por lo menos tres establecimientos también.



Por ejemplo, en Bogotá nos gustaría estar en Gran Estación, pero tampoco hay espacio.



Hay todavía mucho para crecer en Colombia.



¿Cree que la reforma laboral afectará al comercio?



En ese sentido yo estoy de acuerdo con Petro. En Chile ya salió la jornada laboral de 40 horas y estamos en 48 en Colombia. La gente tiene derecho a tener espacios para hacer vida familiar.



¿No aumentarían los costos laborales?



Un negocio no puede basarse en la mano de obra. Los negocios se tienen que sustentar sobre su estrategia de valor diferenciada y no en que se les pague menos a los trabajadores.



Esa es la cultura que tiene Casaideas en todos los países. Para nosotros el foco principal son las personas y trabajamos fuertemente para que se puedan desarrollar, puedan crecer dentro de la compañía, y se puedan postular a mejores posiciones.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio