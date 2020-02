Casalimpia prestará servicio de niñeras

Tras dos años de desarrollar el servicio de aseo a hogares, la empresa Casalimpia ahora prepara personas para que cumplan la tarea de niñeras. Contempla, igualmente, la atención a adultos mayores.



Así lo anuncia Camilo Giraldo, miembro de la junta directiva de esta empresa familiar que cumple 60 años en el mercado y que hoy es un grupo con seis compañías. Igualmente, según dijo a Portafolio, alista la apertura de oficinas en Perú y Panamá.

¿Cuál es la historia de Casalimpia?



Esto comenzó hace 60 años, en 1959, cuando a mi tío Hernando Giraldo se le ocurrió montar una firma para prestar el servicio a empresas. Eso no se conocía y cada una tenía su personal de planta. Al cabo del tiempo, mi papá, Jaime Giraldo entró a manejar el negocio de la familia. Cuando falleció mi padre y, todavía hoy, quedamos los hijos.

Además, seis miembros de la tercera generación trabajan en la organización. Ha sido una lucha fuerte. No es fácil manejar tanto personal. En 1974, cuando ingresé, Casalimpia tenía 120 empleados y hoy tenemos unos 17.000. En total, nuestra organización que abarca seis empresas tiene 20.000 colaboradores. Estamos en el ránking de las compañías que más generan empleo. El 80% de nuestro personal corresponde a madres cabeza de familia.



¿Cuáles son las otras empresas?



La más representativa es Casalimpia, como firma de aseo y mantenimiento. También están Sevin (seguridad privada), Almomento (servicios temporales y outsourcing), Industrias Biggest (fábrica de insumos para la limpieza), Servilimpia (servicios especializados de alta dificultad como alturas, y lugares confinados como silos, trabajos de jardinería y paisajismo), y Multiempresas (comercializadora de maquinaria y productos para la limpieza).



¿Desde cuándo diversificaron?



Hace más de 30 años y tenemos otros servicios especializados. A parte de los grandes clientes como centros comerciales, clínicas, hospitales y universidades, estamos entrando a la limpieza de hogares con una aplicación para que la gente pida el servicio de cuatro u ocho horas. Es un equipo especialmente entrenado para las labores de casa: lavar ropa, planchar y aseo general. Son personas muy bien seleccionadas, con todos los controles de seguridad: incluye visita domiciliaria y polígrafo. Puede ir con frecuencia la misma persona, siempre y cuando se tome a tiempo.



¿Asumen todo lo de seguridad social?



Exactamente. El cliente que toma el servicio queda libre de esos trámites porque nosotros pagamos la seguridad social del personal. La atención a hogares funciona hace cerca de dos años, empezamos tímidamente y su demanda ha aumentado de manera importante.



Aproximadamente en seis meses estaremos lanzando un nuevo servicio de niñeras para cuidar menores de edad cuando los padres lo requieran.



¿Han pensado en los adultos mayores?



Sí. Tenemos más de 40 personas haciendo una carrera técnica con ese fin y comenzamos a finales del año a becar personal, ya sean empleados nuestros o sus hijos, para tener gente especializada para atender personas de la tercera edad.



¿Cómo es la operación internacional?



En el año 2000 nos decidimos y arrancamos montando la empresa en Ecuador y tenemos oficinas en Quito y Guayaquil. Y constituimos también la operación en Miami, en La Florida. Esperamos, de aquí al año 2021, estar en Perú y Panamá. En el primer mercado estamos adelantados y en el segundo apenas empezamos los contactos. En el exterior nos concentramos en aseo y mantenimiento. Son oficinas manejadas por nosotros pero contratamos gente local.



¿Qué opina sobre el debate de flexibilización laboral?



Realmente la contratación por horas existe. Por ejemplo, una entidad necesita un número de personas y para las oficinas pequeñas solo necesita atención de 6 horas diarias y no 8 horas. Y lo que pasa es que se liquida la seguridad por el ciento por ciento del salario mínimo así la persona trabaje menos, no es proporcional a las horas. Creería que los gremios pretenden que esa seguridad social se pueda pagar proporcional, aunque no ha habido mucha claridad sobre las propuestas.



¿Y ocupan a las personas de tal manera que cubran la liquidación por el mínimo?



Esa es la idea, y tenemos mucho personal que tiene dos frentes de trabajo en el día. Hay que pagar el costo de desplazamiento como adicional y, lógicamente, hay un sobrecosto que se le transfiere al cobro del servicio.



¿La flexibilidad sería buena?



Tenemos una desocupación alta en el país. Entonces mucha gente lograría tener, si no el trabajo de tiempo completo por lo menos trabajaría cuatro a cinco horas con seguridad social garantizada. Es algo bueno, tanto para las empresas como para el trabajador.



¿Reciben muchas hojas de vida?



Hay mucha solicitud de trabajo. En la semana estamos seleccionando cerca de 500 personas, de las cuales 200 entran a capacitación, porque hay rotación. Tenemos gente con más de 30 años de experiencia trabajando con nosotros, pero la gente joven no es muy estable. Entonces a veces nos quedamos cortos de personal para atender los clientes y para cubrir faltantes por vacaciones, por calamidad doméstica o por enfermedad. Por eso tenemos que contratar permanentemente, aunque tenemos 700 supernumerarios.



¿Cuál es la expectativa para este año?



Creemos que va a ser un buen 2020. Por Casalimpia recibimos $287.000 millones, el 80% del total de los ingresos del Grupo. Esperamos crecer 15% en Colombia con sus 10 oficinas regionales.



congom@portafolio.co