Casino reestructura deuda y reafirma la venta del Éxito

El grupo francés de la distribución Casino anunció este 28 de julio un acuerdo con acreedores y nuevos inversores para reestructurar su deuda.



La compañía confirmó la entrada del magnate checo Daniel Kretinsky al frente de la empresa y la venta de los activos en América Latina, donde están las tres cuartas partes de sus empleados y que incluye al Grupo Éxito que tiene presencia en Colombia, Argentina y Uruguay.



Presionado por una deuda de 6.400 millones de euros, la empresa, dueña de algunas de las cadenas más populares de Francia y América Latina, necesitaba la entrada de un nuevo accionista.



Según informó, con otros socios, inyectará 1.200 millones de euros (1.320 millones de dólares).



Ese proceso estará unido a la conversión de parte de la deuda en acciones, lo cual diluirá el peso de los actuales propietarios y permitirá a los nuevos -además de Kretinsky, el multimillonario francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor- controlar el 56 % del conglomerado.



El plan de Kretinsky, que necesita de varias fases de aprobación que retrasará su aplicación al primer trimestre de 2024, pretende mantener los actuales supermercados sin cierres y los empleos. Casino tiene 200.000 trabajadores, 50.000 de ellos en Francia y el resto en América Latina, cuyas insignias más rentables están en fase de ser vendidas, informó EFE.



El conglomerado francés está presente sobre todo en Brasil (GPA) y Colombia (Éxito), así como en Argentina (Libertad) y Uruguay (Devoto Hermanos y Grupo Disco). El plan de salvamento cuenta con el respaldo de las autoridades francesas y de los principales acreedores, pero no de los más pequeños, que se sienten perjudicados por la pérdida de parte de la deuda contraida. De hecho, han anunciado recursos ante la Justicia.



Una vez aligerado el peso de la deuda, los nuevos propietarios tienen intención de relanzar las marcas, que cuentan con muy buenas ubicaciones de sus tiendas en Francia, sobre todo en París y en la Costa Azul.



Casino anunció el jueves pasado unas pérdidas en 2.230 millones de euros en los seis primeros meses del año, ante el fracaso de su política de reducción de precios, que no se ha traducido en un incremento de las ventas. Este viernes indicó que revisa a la baja sus previsiones para el conjunto del año, y reduce a la mitad su objetivo de beneficio de explotación, hasta los 214 millones de euros.



Su liquidez será de 595 millones y no de 2.100 millones como preveía hasta ahora. La mitad de ese dinero se dedicará a pagar deudas con el Estado y cotizaciones sociales pendientes. Los sindicatos del grupo mantienen su inquietud sobre la situación de la empresa pese a este acuerdo.



La acción de Casino, cuya cotización estuvo suspendida este jueves en la Bolsa de París en espera de un compromiso con los acreedores y los nuevos inversores, volvió al parqué con unas caídas de hasta el 20%, que se moderaron algo a lo largo de la jornada.



PORTAFOLIO

*Con información de EFE