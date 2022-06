Casos de fraude y corrupción impacta 80% de las empresas

Los casos de corrupción y fraudes al interior de las organizaciones parecen no tener fin.

Un estudio global de la firma Kroll, especializada en temas de riesgo y gobernanza así lo muestra. Los datos que arroja para Colombia son dos que, de entrada, lanzan una alerta.



(La confianza de los empresarios mantuvo niveles elevados en mayo).

El primero es que el 80% de las organizaciones en el país se vieron afectadas por situaciones de fraude y actividad ilícita en los últimos tres años. Igualmente, en un porcentaje similar (78%) advierte que tuvieron que adelantar una investigación realizada por fraude, corrupción o mala conducta.



Pablo Iragorri, director general de la Oficina de Kroll en Colombia, comenta que es probable que en la pandemia las organizaciones ‘bajaran la guardia’ en la lucha contra estas situaciones, pero que es el momento de retomar y ese es un reto para las empresas.



(Diminuyen intentos de fraude digital en Colombia).



El ‘Informe Global de Fraude y Riesgo’, señala que las organizaciones de todo el mundo están lidiando con los crecientes costos asociados a la investigación de denuncias graves alrededor de estas malas prácticas. El estudio tuvo en cuenta la opinión de más de 1.330 tomadores de decisión a nivel mundial, que incluye colombianos.



Lo que la gran mayoría (82 %) de los encuestados manifestó es que sus organizaciones habían sido significativamente afectadas por el fraude, la corrupción, las actividades ilícitas y el lavado de dinero, entre otros fenómenos delictivos.



En respuesta a las altas tasas de faltas graves denunciadas, más de tres cuartas partes (78 %) de las organizaciones afirmaron que habían realizado investigaciones internas en los últimos tres años.



Iragorri, dice que “las empresas en Colombia y en todo el mundo están experimentando un crecimiento exponencial de la información electrónica dentro de sus organizaciones. Lo que significa que la búsqueda de hechos durante una investigación interna a menudo puede ser una tarea laboriosa y costosa. Al desarrollar una comprensión de los datos clave dentro de la organización, junto con el diseño de un marco robusto en gobernanza de datos y la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático; las empresas podrán mejorar la toma de decisiones estratégicas, al tiempo que ahorran tiempo y costos”.



POR SECTORES



Kroll detalla cuáles son los sectores más golpeados por estos casos. Primero, define las actividades económicas que reportaron el mayor impacto por actividades ilícitas y de corrupción. Y llama la atención en que mientras que la mayoría (90%) de los encuestados en transporte, el ocio y el turismo informó que su organización se había visto significativamente afectada por una conducta grave, solo el 65 % de las empresas de este sector había realizado una investigación interna en los últimos tres años.



El segundo lugar, por sectores está en los bancos. En las entidades financieras, el 89% se reconoce el impacto de las faltas graves, mientras que un 84% dijo que ha tenido que proceder a hacer indagaciones internas sobre lo sucedido, en los últimos tres años.



En tecnología, telecomunicaciones y medios, esos porcentajes corresponden a 88% y 82% por ciento, respectivamente. En el caso de las empresas vinculadas al sector de ciencias de la salud, en el impacto significativo de faltas graves y en las investigaciones adelantadas en los últimos tres años el porcentaje es el mismo: 83%. Como en el caso de transporte, ocio y turismo, en las empresas que se dedican al negocio del retail y la distribución es menor el reporte de investigaciones realizadas al rededor de estos comportamientos reprochables (69%) si se compara con el impacto significativo de faltas graves (81%).



EL COSTO DE INVESTIGAR



Casi todas las organizaciones (98 %) que llevaron a cabo una investigación interna solicitaron la ayuda de firmas externas, siendo las solicitadas, las firmas de informática forense/eDiscovery (55 %), seguidas de las empresas de investigación (47 %). A pesar de los avances en tecnología y análisis de datos, casi cuatro de cada cinco (79 %) de los encuestados dijeron que el costo de las investigaciones aumentó en los últimos tres años. Las organizaciones con mayor volumen de facturación fueron aquellas que reportaron un incremento en los costos, quizás en parte debido a la creciente complejidad de las operaciones globales.



Casi la mitad (49 %) de las organizaciones encuestadas con una facturación de más de 15.000 millones de dólares consideraron que el costo de las investigaciones internas había “aumentado significativamente”, casi el doble que el promedio mundial (26 %).

La investigación de Kroll también muestra hasta qué punto las organizaciones creen que algunas empresas de servicios de investigación no están logrando un valor real.

Los servicios de revisión de documentos y eDiscovery fueron identificados como los más caros en relación con su valor por el 29 % de los encuestados, seguido de cerca por la informática forense (24 %).



Esto sugiere que algunos proveedores externos no están aprovechando las herramientas y la tecnología para encontrar de manera eficiente información relevante en volúmenes masivos de datos estructurados y no estructurados, es otra de las conclusiones a las que llega Kroll.



PORTAFOLIO