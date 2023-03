Cápsulas Juan Valdez van por el mercado latinoamericano

La marca Juan Valdez quiere fortalecer su participación en la categoría single server con la oferta de cápsulas aptas para las máquinas Nespresso.



Este nuevo producto atiende a aquellos consumidores que prefieren la bebida premium y que buscan soluciones prácticas para prepararlo.



“Sabemos que hay una categoría que es muy creciente en el mundo del café y es la single serve, donde las personas preparan el café que van a tomar, y esto hace que pensemos y lancemos estas nuevas cápsulas para todo el mercado latinoamericano” expresó Doménico Barbato, vicepresidente de Marketing y Comercial de Juan Valdez.



Agregó que “sabemos que hoy los jóvenes necesitan más opciones en sus máquinas tipo Nespresso y nosotros queremos incursionar en este mercado”, en línea con una intención de incrementar el consumo del producto premium en toda la región ahora con esta nueva presentación.



Según el ejecutivo, el desarrollo de cápsulas no es tan nuevo para la marca, dado que trabaja con otras tecnologías como Keuring DR Peeper. Hoy Juan Valdez ya tiene productos single serve de café dentro de su portafolio: pods, drip coffee o el stick de 1,5 gramos de café soluble liofilizado entre otros.



El uso de estas preparaciones obedece a tendencias de consumo que han sido identificadas. Euromonitor habla de una priorización del consumidor por la vida en el hogar, con más flexibilidad. Aquí, la practicidad es clave para ahorrar tiempo en las jornadas.



Igualmente, atiende las personas que se inclinan por el consumo consciente (Reducción de plástico de un solo uso) y que esperan que las marcas sigan actuando con propósito.



Según Euromonitor, la categoría single serve en Colombia creció 15% en el 2021, en valor totalizó $46.000 millones. Se comercializaron 261 toneladas.



En el mundo, la compañía líder en el mercado en single serve coffee pods es Nestlé con el 37% (dueña de Nespresso), Jacob DE con el 12% y Keurig DR Pepper con el 4%. El mercado está valorado en US$20.000 millones y un volumen de 443.200 toneladas. Se estima que la mitad del segmento se concentra en tres países: Estados Unidos, Francia y Alemania.



En Latinoamérica es el 11% de la venta total. Los países que aportan al crecimiento son Brasil con el 93%, así como Chile y Colombia con el 2%, cada uno. En esta parte del mundo, las marcas que dominan son Nespresso 54%, Dolce Gusto 29% y Caffital 13%. "Esta categoría que viene con un crecimiento importante en Colombia y Latam, esperamos incrementar las ventas en un 20%”, señala la marca.



Doménico Barbato, vicepresidente de marketing comercial de Juan Valdez. Archivo particular

Precios y variedades

En Colombia, este producto se comercializará, primero, en tiendas propias de la marca. Posteriormente, estará en tiendas departamentales, comercio electrónico y canales modernos. Después entrará a los países latinoamericanos, explicó Barbato.



El precio de venta al público es de $2.350 unidad, con un pack de 8 unidades por $18.800. Mientras tanto, el promedio de otras marcas en Colombia está entre $2.280 y $2.700 unidad.



Según Juan Valdez, la manufactura de las cápsulas se hace en Bogotá y Manizales y la oferta se concentra en tres referencias con atributos en intensidad de sabor (suave, balanceada y fuerte).



La primera es Mujeres Cafeteras. Según la marca, es un café que visibiliza el trabajo, esfuerzo y pasión de las caficultoras colombianas y destaca su rol como empresarias rurales. El producto se integra al programa ‘Mujeres Cafeteras, una plataforma que potencializa las buenas prácticas, la asociatividad y el cuidado del medio ambiente con un enfoque de equidad de género.



La segunda referencia corresponde al café orgánico. Es un producto que busca la ala protección del medioambiente y un café que surge de técnicas agrícolas con bajo impacto. Es un café cultivado sin el uso de pesticidas o fertilizantes sintéticos, con técnicas de cultivo tradicionales. Según la marca, este café configura la taza de espresso clásico.



Y, por último, está la referencia Paisaje cultural cafetero, como un homenaje a la zona del país que fue declarada patrimonio mundial por la Unesco.



“Este café rinde homenaje al trabajo, al esfuerzo, a la pasión y a la entrega de todos los caficultores colombianos en cada grano de café, porque gracias a su orgullo se conservan las tradiciones de la cultura cafetera colombiana".



La opción de reciclar

El lanzamiento de las cápsulas incluye un proceso de reciclaje, dentro de la política de economía circular que tiene la marca. Propone dos estrategias. Una, es la recolección habilitada en algunas de sus tiendas, para usar el material de aluminio en mobiliario de sus tiendas, mientras que la borra de café irá a una compostera industrial para que sea abono.



Invita al cliente a que hagan la separación, usando el residuo como abono o lo deposite como residuo orgánico. El empaque de aluminio se debe lavar muy bien y llevarse al reciclaje.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio