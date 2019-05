CCB expresa su rechazo al narcotráfico y al contrabando

Este sábado, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) se pronunció frente a los hechos presentados esta semana en el caso del exlíder de las Farc, Jesús Santrich, y que han causado conmoción en el país.



“Hacemos un llamado a todas las ramas del poder público para que armónicamente defiendan y protejan nuestra institucionalidad y velen por el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, de tal manera que se propicie y garantice el entorno apropiado que necesitan los empresarios para los negocios”, afirmó la CCB en un comunicado.

La CCB expresó su total rechazo al narcotráfico y a “toda acción que los promueva y que de ellos se genere”. “Como sociedad hemos avanzado significativamente en los últimos 20 años en términos de desarrollo económico, social y político. Estos logros se han alcanzado gracias al esfuerzo mancomunado de la sociedad civil y de consecutivos Gobiernos nacionales y locales”, señaló la entidad.



El pasado miércoles, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no extraditar a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico, y solicitó a la Fiscalía dejarlo en libertad.



La decisión motivó la renuncia del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que dicha decisión motivaría en un futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión. “Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden, por ello, he presentado la renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, anotó.



Ante estos hechos, la CCB pidió al sector público y privado “velar por mantener la calma y la unidad y tramitar las diferencias y dificultades siempre por el cause institucional en el marco de nuestro ordenamiento jurídico”.



“El país atraviesa por una coyuntura muy especial que requiere el concurso y diálogo de todos los actores sociales sobre la base del respeto a la vida y a la diferencia”, aseguró la CCB.



Jesús Santrich fue recapturado este viernes por la Fiscalía momentos después de salir de la cárcel La Picota, donde estuvo detenido trece.



El exlíder guerrillero salió de prisión en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la Fiscalía y de la Policía, en cumplimiento de una orden de "libertad inmediata" librada hace dos días por la JEP. No obstante, una vez cruzó la puerta principal de La Picota, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía leyeron a Santrich una nueva orden de detención y lo devolvieron al centro carcelario por "nuevas evidencias" que justificaron su recaptura.